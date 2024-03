„Hívjuk át a szomszédot vacsorára” – végre a magyar társadalom is megérett arra, hogy tegyen valamit az ételpazarlás ellen

Arra szeretnénk kérni hallgatóinkat, hogy regisztráljanak a 24.hu-ra. Ezzel nemcsak lapunkat, de a minőségi újságírás ügyét is támogatják. A részletekről itt olvashatnak.

A vendéglátóhelynek a válogatás kultúrája miatt az utolsó egy órában is kell, hogy legyen választéka. Mert, ha bemegy a vásárló, és azt látja, hogy már csak túrós buktát tud venni, akkor inkább a mellette levő pékséget fogja választani. Szerintem inkább a társadalom szemléletén kell változtatni, hogy kicsit vegyünk lejjebb ebből az igényből. Inkább azt pártolom, hogy kevesebb ételt dobjunk ki, a többi energiát pedig arra fordítsuk, hogy lehetne élelmezni ott helyben a rászorulókat.

Amikor elindult a Munch, azt gondoltuk, hogy a saját generációnk fogja adni a fogyasztóink legnagyobb részét. De ez elég gyorsan megváltozott, és például a nagycsaládos szülők is előszeretettel használják a Munch-ot, hiszen jó minőségű ételt szeretnének az asztalra tenni a gyerekeknek, de most, amikor beütött ez a nagy inflációs válság, elég nehéz volt kigazdálkodni az élelmiszerek árát. (…) Jelenleg három országban vagyunk jelen – Magyarország mellett Csehországban és Szlovákiában –, márciusban pedig Romániában is elindulunk. Magyarországon már több mint kétezer partnerünk van, nagyjából százkilencven városban, így merem azt mondani, hogy nagyrészt lefedjük az országot. Nem vagyunk ott mindenhol, de az a célunk, hogy tényleg az ország minden egyes pontján lehetőség legyen ételt menteni. A három év alatt közel kettőmillió adag élelmiszert mentettünk meg a Munch-on keresztül csak Magyarországon.