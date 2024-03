A máglyarakást és a szilvás gombócot is meg lehet csinálni macaronként

Arra szeretnénk kérni hallgatóinkat, hogy regisztráljanak a 24.hu-ra. Ezzel nemcsak lapunkat, de a minőségi újságírás ügyét is támogatják. A részletekről itt olvashatnak.

A Gossip Girl című sorozatban láttam először macaront életemben. Arra gondoltam, hogy ez a desszert biztos elképesztően fantasztikus ízű, ráadásul csodálatosan is néz ki. Olyan az összes, mint egy pasztellszínű ékszer, és ilyet biztos soha nem fogok enni, mert nem is lehet Magyarországon kapni. (…) Először egy újlipótvárosi kávézóban vettem egy macaront, aztán nagyon csalódottan elcsámcsogtam, mert nagyon rossz volt. Édes, kicsit száraz, nagyon gejl. (…). Ezután az élmény után határoztam el, hogy én megalkotom a tökéletes macaront.

Szerintem szuper dolog, hogy akár egy magyar klasszikus desszertet is meg lehet valósítani a macaronaban: mondjuk a somlói galuskát, a máglyarakást vagy a szilvás gombócot. Amikor még csak otthon kísérletezgettem, mindig bevittem a munkahelyemre kóstoltatni a kis macaronjaimat. Nagyon szerettek a munkatársaim, és elkezdtek rendelni tőlem alkalmakra. Onnantól kezdve lett kicsit durva a dolog. Mert egy éven keresztül az ment, hogy nappal dolgoztam az ügynökségnél, hajnali három–négyig meg csináltam a macaronokat.

Magyarországon a cukrászképzés még hagy némi kívánnivalót maga után. Ebben van hová fejlődni, akárcsak az alapanyag-használatban, hogy kikopjon örökre a tananyagból a margarin, a süthető lekvár, a vizes puding és ezek a borzasztó dolgok. Nem is értem, miért szerepelnek ezek a szakácskönyvekben, amiket a tanulók kezébe adnak. Én ezért nem végeztem el a cukrászképzést itthon. Nagy vágyam lett volna, hogy elvégezzem Franciaországban, amire sajnos soha nem volt még időm, és most már nem is látom, mikor lesz.