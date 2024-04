Nem biztos, hogy egy világszerte bestseller kötet itthon is népszerű lesz

A skandináv krimik példátlan népszerűségéről, a Harry Potter sorozat 25 éves univerzumáról, a könyvkiadás szakmai titkairól és kihívásairól, valamint Yuval Noah Harariról és Jo Nesbo-ről is mesél Szemere Gabriella, a Centrál Kiadói Csoport márciusban visszavonult igazgatója, aki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének alelnöke is. Mindezek mellett szó lesz a közelmúlt új könyvpiaci jogszabályairól, továbbá tíz európai szerző tollából magyarul is megjelent könyvet ajánlunk.