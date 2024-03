Túltoltuk a baktériumok elleni háborút, ebben hozhat változást a fermentálás reneszánsza

A fermentált italoknak nagyon nagy múltja van, sőt, az emberi történelem részben miattuk jöhetett létre. Amikor elkezdődött a civilizációnk, és városokba költöztünk, nagy problémát jelentett, hogy nem volt tiszta ivóvíz. Rájöttek az elődeink, hogyha mi választjuk ki azokat az élesztőket és baktériumokat, amik belekerülnek a vízbe, és azt fogyasztjuk el, akkor az nekünk jó lesz és tápláló. Tudjuk biztonsággal fogyasztani. Nagyjából száz éve, a világháborúk körül elkezdődött egy nagy háború a baktériumok ellen, amit egy kicsit túltoltunk. Az ipari mezőgazdasággal és a baktériumok elleni háborúnál valami félrement, de úgy érzem, hogy mostanában kezdünk visszakanyarodni egy sokkal fenntarthatóbb irányba. És én is szeretnék része lenni annak a mozgalomnak, ami segít visszavinni minket a természetes életmódunkba.

Másoderjesztés során kerülnek bele általában a gyümölcsök, a már kierjedt italba újra teszünk ilyenkor cukrot gyümölcs formájában. Az ízesítése miatt, és ezen a ponton lehet végtelen kreativitást belevinni a dologba. Zöldségekkel is tudunk másoderjeszteni, egész érdekes eredményekkel: például sütőtökkel a vízikefir szerintem olyasmi ízű, mint a sütőtöklé, amiről mindig olvashattunk a Harry Potterben. Sosem tudtam elképzelni, milyen, de megkóstoltam ezt, és úgy voltam vele, hogy valószínűleg ők is ilyet ittak.

A fermentált italok készítése időt vesz igénybe, nem mondom azt, hogy csettintésre készen vannak, és nem is kell semmit csinálnunk. Foglalkozni kell velük, de számomra ez egy teljesen meditatív tevékenység. Ha az ember a két kezével dolgozik, az nagyon sok endorfint ad a szervezetének. Konkrétan boldoggá tesz, ráadásul gyors sikerélményt is ad, ami pedig dopamint termel. Tehát a fermentálás szerintem a mentális egészségre is nagyon jó hatással van, ugyanúgy, mint a kertészkedés vagy a főzés.