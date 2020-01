Nincs tévém, de a sorozatok azért jöhetnek!

Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező

A magyar sorozatiparral foglalkozó részeink után most az Oscarra, és azon belül is a nők helyzetére koncentrálunk a filmiparban. Mi kéne ahhoz, hogy ne legyen olyan év, hogy kimaradjanak a nők a legjobb rendező kategóriájából? Az első vendégünk a Nyitva című vígjáték alkotója, Nagypál Orsi, aki mondjuk az Oscarra jelölt filmek listájával is vitatkozna, de van arról is véleménye, mi szükséges a változáshoz. Szerinte első körben több lehetőséget kell adni a nőknek, és hogy ne kelljen kihangsúlyozzuk, hogy nagy költségvetésű filmeket bíznak már nőkre. Azt is megérti, miért nem akarnak lemondani a fehér férfiak a privilegizált pozíciójukról, de nem árt észben tartani, hogy a női filmesek itt dörömbölnek az ajtón.