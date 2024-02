Szabadfi Szabolcs: Tíz éve egy péket se tudtál volna megnevezni, ma meg sorra nyílnak a kézműves pékségek

Ha éjszaka nem tudok aludni, bemegyek a pékségbe dolgozgatni. Ha rossz a kedvem, akkor is bemegyek. Ha nem kellene, akkor is bemegyek. Nekem ez a lételemem, és nagyon szeretek ott lenni. Szeretek mindent kontrollálni, és ez is okozza, hogyha nem muszáj, akkor is ott kötök ki. Ez olyan, mint a kertes ház: mindig van mit csinálni. Egy pékségben is mindig van mit csinálni. Ha épp nem sütök, akkor, mondjuk, kitakarítok egy hűtőt, vagy átalakítom kicsit a berendezést, mert háromszor bevertem a lapátvéget, és az nem lesz úgy jó.