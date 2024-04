Varró Dániel: Igyekeztem, hogy most ne legyen minden olyan könnyű, mint a Túl a Maszat-hegyen első részében

Varró Dániel: Igyekeztem, hogy most ne legyen minden olyan könnyű, mint a Túl a Maszat-hegyen első részében

Bár A magyar költészet napja csak jövő héten lesz, a Buksó aktuális epizódja már most a versek köré épül. Kiderül, miért fontos a gyerekeknek rendszeresen olvasni ezeket, és hogy könnyebb legyen a választás, ajánlunk is több verseskötetet. Vendégünk Varró Dániel, aki már 25 éve van a pályán, és nemrég jelent meg legnépszerűbb kötetének, a Túl a Maszat-hegyennek a folytatása. A kezdeti példátlan sikerről, díjesőről, elismerő kritikai visszhangról, illetve mindezek terhéről is mesél Nyáry Krisztiánnak. Szó lesz még a második kötet intertextuális utalásairól, arról, hogy miért szereti az Anyegin-strófát, és miként hat ez utóbbi a történetmesélésre.