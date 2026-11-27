Orbán egy éve 4/5 feliratú pólóban feszített Tusványoson, idén aztán úgy adta elő világértelmező beszédét, hogy a Tisza mellett a közvélemény négyötöde. Visszatérést ígér. Blöfföl? S mit kezd ezzel Magyar Péter, akinek, ha magasról is, de esett a népszerűsége? A soron kívüli adásban Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt, valamint Nagy József keresi a választ.