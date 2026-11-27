Magyar Péter Zelenszkijjel röplabdázik Beregszászon – innen indul a Háromharmadban Bita Dániel, Jankovics Márton, valamint Nagy József. A Tisza-kormány Ukrajna-politikáján túl szó esik arról is, hogy Orbán Viktor miért kacérkodik guruló amerikai dollárokkal.
Erdőben elásott pénz, kiszakadt óvszer és a politikai bulvár is előkerült a mai Háromharmadban.
Varga Judittal, a kistérségi Jeanne d’Arckal kezdett Jankovics Márton, Pető Péter, valamint Nagy József. Szó esett Magyar Péter gyönge pontjáról, a miniszterelnök improvizálásaiban rejlő veszélyről, a Toroczkai-féle kihívásról, továbbá Orbán ultrahangos interjújáról.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala árt vagy használ a Tisza által épített rendszerváltásmítosznak? És mik a tanulságai az amerikai félidős választásnak magyar szempontból?
A magyar média NER utáni kihívásai, a vagyonadó dilemmája és Torockai provokatív beszéde is előkerült a nézői kérdések nyomán a Napirend utánban.
A hibrid rezsimek bedöntésének receptjéről, a világ radikalizálódásáról, valamint a magyarság és a lélegeztetőgépek különleges kapcsolatáról is szó volt az aktuális Háromharmadban.
A forradalom hetvenedik évfordulóját ünnepelte az ország, miközben a közéletet leginkább Matolcsy György lefogása és az „Ádám, hol vagy?” foglalkoztatja. Orbán Viktor Párizsban, Bita Dániel, Kerner Zsolt, valamint Nagy József a stúdióban.
A melegházasság engedélyezése vagy nem engedélyezése rejt nagyobb politikai kockázatot? Tényleg kiszolgáltatja gyerekeinket a genderlobbinak a Tisza? Pestre hozza Zelenszkijt Magyar Péter? És vajon hibázik, ha kimondja Orbán nevét? A mai adásban Vida Kamilla, Papp Atilla, valamint Nagy József.
Hont András vezérigazgatói kinevezése, Mészáros Lőrinc Megafon-támogatása és a budapesti olimpia örökös politikai kísértése is szóba került a Háromharmadban.
A bal hátsóról lemaradó Hankó Balázs kacagtató történetével és annak kevésbé kacagtató, sőt lebilincselő aspektusaival kezdett Kerner Zsolt, Papp Atilla, valamint Nagy József. Aztán a Karácsony Gergely és a kormány között, a kerületek mellőzésével tető alá hozott alku került terítékre.
Matolcsy György szabad lábával kezdett Bita Dániel, Pető Péter, valamint Nagy József. Aztán Hankó Balázs, Seszták Miklós és a mobilhajító Magyar Pétert került sorra. A záróetap témája az államfő és a miniszterelnök közötti vita a legfőbb ügyész személyéről.
A Mi Hazánk politikai mozgástere, a tisztítótűzben rejlő veszély és Orbán Viktor elgyurcsányosodása is szóba került a nézői kérdések nyomán a Napirend utánban.
A húszéves őszödi beszéd máig velünk élő következményei, Kötcse, a gyermekvédelem és Magyar Péter permanens országjárása is szóba került az aktuális Háromharmadban.
A New York-i terrortámadás máig érő hatásaival kezdett Jankovics Márton, Kerner Zsolt, valamint Nagy József. Aztán Kötcse kapcsán Orbán ereje, képessége, ambíciója volt a téma, majd szó esett az elszámoltatás aktuális állásáról, rabosított volánosokról, vezetőszáras Fásynéről, sátáni Mándokiról.
Eldőlni látszik a „kormányzás vagy Facebook-kormányzás?” dilemma. Értelmezzük a mozaikjobboldal kifejezést, és lamentálunk azon, hogy Orbánnal vagy nélküle folytatódjék a Fidesz.
A Háromharmadban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztás kapcsán a Tiszán belüli törések és az új hivatal karakterének kirajzolódása is szóba került.
Lehet kőből búcsúcédula? Kimozogható hitelességvesztés nélkül az Út a börtönbe program? Mit üzen Garancsi és idősebb Orbán kőküldeménye? Jankovics Márton, Kerner Zsolt, valamint Nagy József a Háromharmadban.
Baka András köztársasági elnöki kinevezésével indított Bánszegi Rebeka, Jankovics Márton és Kerner Zsolt a mai Háromharmadban, hogy aztán a tartalommal megtöltendő társadalmi egyeztetésen és a Tisza kormány első igazi válságkezelésén át a politikai szereplések dilemmájáig jussanak. Lehet túl sok a jelenlegi miniszterelnök és túl kevés a korábbi?
Döntött a Tisza parlamenti frakciója: a kétharmad Baka Andrást javasolja, s kedden délelőtt minden bizonnyal meg is választja államfőnek. A soron kívüli Háromharmadban Bánszegi Rebeka, Papp Atilla, valamint Nagy József.
A köztársaságielnök-választással kezdett Bita Dániel, Kerner Zsolt, valamint Nagy József, aztán Paks, majd a közmédia került terítékre. Mindhárom témát átszőtte, hogy Magyar Péternek meddig érdemes egyes ügyekbe belefolynia.
Az elszámoltatás és a békésebb ország között feszülő ellentéttől indult Bánszegi Rebeka, Papp Atilla és Pető Péter nézői kérdések nyomán a Napirend után adásában, hogy aztán a Fidesz teljes összeomlásán és a Tisza mézesheteinek végén át egy leendő köztársasági elnök megfelelő kiválasztási kritériumaihoz jussanak.
A paksi atomerőmű leállása kapcsán kibontakozó energiakrízistől indult Bánszegi Rebeka, Papp Atilla és Pető Péter az aktuális Háromharmadban, hogy aztán Magyar Péter ki nem kényszerített hibáin át a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáig jussanak.
Orbán egy éve 4/5 feliratú pólóban feszített Tusványoson, idén aztán úgy adta elő világértelmező beszédét, hogy a Tisza mellett a közvélemény négyötöde. Visszatérést ígér. Blöfföl? S mit kezd ezzel Magyar Péter, akinek, ha magasról is, de esett a népszerűsége? A soron kívüli adásban Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt, valamint Nagy József keresi a választ.
Miben különbözik majd a formálódó Tisza-rendszer a NER-től? Ezt a kérdést járta körül Kerner Zsolt, Pető Péter, valamint Nagy József. Apropóul a legfőbb ügyész lemondása és az államfő körüli mizéria szolgált.