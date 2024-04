Mautner Zsófi: Esélyes, hogy tíz év múlva az alföldi nagymamák is fügés gombóccal várják az unokákat

Nagyon sokat változott az elmúlt évtizedek alatt – nemcsak a városban, a faluban is –, hogy mit termelnek, és azt hogyan készítik el . A cukkini elterjedése mellett mondok egy másik egyszerű példát: sütőtökkrémleves. Hiába volt sütőtök egyébként falun majdnem mindenkinél, senki nem csinált sütőtökkrémlevest az én nagyszüleim idejében. Pedig ma már az is egy kvázi hétköznapi étel lett. Változik a magyar konyha, változik, mit tekintünk hagyományos ételnek, változik, hogyan készítenek el egy süteményt.

Kedvenc témám a fügebokor kérdése, ami az Alföldön sohasem volt. Nem volt hagyománya, mert – a Balatonnal ellentétben – a hűvösebb klímában nem termett meg a füge. Az Alföldön sárgabarackfája volt mindenkinek. Ez a klímaváltozás miatt látványosan a mi generációnk hétköznapi főzését befolyásolja. Nem harminc év múlva, nem ötven év múlva, hanem itt és most, mert egyre kevesebb sárgabarack terem. (…) Az alföldi házak kertjében is már fügebokrot ültet mindenki, mert strapabíróbb, és bírja ezt a mediterránabb jellegű klímát és sok termést hoz. Elég esélyes, hogy tíz év múlva a fügés pite és a fügés gombóc lesz a nagymamájukhoz járó gyerekeknek és fiataloknak az az érzelmi étel, ami nekünk még a barackos gombóc volt.

Vidéken az egyik legnagyobb kihívása egy étteremnek – és nem a Káli-medencéről beszélek, mert az tulajdonképpen Budapestnek számít –, hogyan találják meg okosan azt az egyensúlyt a tartalomban, hogy meg tudja szólítani a városokból érkezett, tájékozott gasztroturistát, aki tényleg a falusi, hagyományos dolgokra vágyik, és a helyi közönséget is be tudja vonzani, amelyik meg nagyon boldog, hogy harminc év után a saját falujában is lett egy olyan étterem, ahova be tud ülni akár egy korrekt gyrost vagy egy szelet halat megenni. Ez nagyon nehéz.