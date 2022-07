Szántó István: Nem is volt kérdés, hogy a magyar Oscar-menüt feltesszük a Spago étlapjára

Az Oscar-gála napjaiban készült, telefonos interjúnkat itt lehet elolvasni Szántó Istvánnal:

Itt pedig a Spago megnyitásakor készült Wolfgang Puck-interjúnk olvasható:

És akkor pár kedvcsináló a podcastból:

Az Oscar-menüvel szerettük volna elérni azokat a vendégeket, akik támogattak minket a kinti út alkalmával, nagyon sok megkeresés volt, hogy szeretnék megkóstolni. Nem is volt kérdés, hogy feltesszük az étlapra. Jó másfél hónapig fent volt, mostanában vettük le, ahogy a hírértéke már kisebb lett az eseménynek, viszont egy-két favoritnak bizonyuló tételt – mint a vadas marhapofa és a somlói galuska – így is megtartottunk.

Wolfgang Puck három-négyhetente felhív, hogy mi a helyzet felénk. Nekem ez is egy meglepő dolog volt az elején. Nagyon sokakkal dolgozik együtt világszerte, minden éttermében van egy séf, akivel közvetlen kapcsolatot tart. Ennyi év elteltével is szívén viseli a dolgot, és nemcsak egy vagyunk a sok közül, hanem tényleg érdekli is, miként boldogulunk. Valószínű, a hangomból és abból a pár mondatból le tudja szűrni, minden rendben van-e, és ha bármire szükségünk van, azonnal reagál.