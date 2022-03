A magyar standnál sorban álltak a friss Oscar-díjasok, az Esterházy torta már a konyhában sikert aratott

Idén Szántó István, a budapesti Spago étterem séfje is főzött az Oscar-gálán. Will Smith-t és Chris Rockot ugyan nem látta a fogadáson, de több friss Oscar-díjas és Samuel L. Jackson is evett a vadasából, a magyar desszertek pedig az utolsó szálig elfogyak. Szántó úgy került a helyszínre, hogy a gála cateringjét már több mint 25 éve az osztrák származású hollywoodi sztárséf, Wolfgang Puck felügyeli, aki tavaly megnyílt budapesti étterme séfjét is kivitte magával. Puck vezényletével száz séf készitett a fogadásra száz különböző ételt, amiből 4 volt magyar fogás, 30 pedig desszert. Szántó Istvánt telefonon értük el Las Vegasban, ahol még mindig tart amerikai tanulmányútja.

Egy filmesnek általában élete álma valósul meg, ha jelen lehet az Oscar-gálán. Egy séfnél hol helyezkedik el ez a bakancslistán?

Bevallom, soha nem gondoltam, hogy valaha az Oscar-gálán főzhetek majd. Talán még most sem fogom föl egészen a történteket. Jelenleg is tart az amerikai utazásom, és kell még idő, hogy leülepedjen az a rengeteg élmény, ami az elmúlt közel két hétben ért, és aminek része volt az Oscaron történő főzés meg szereplés. Valószínű, hogy ezt az egyik legnagyobb sikernek könyvelhetem el, ami idáig a pályafutásomon megadatott.

A két hetes út teljesen az Oscar-gála köré szerveződött? Mennyi ideig tartott a felkészülés?

Kilenc hónapja nyitottuk a Spago éttermet Budapesten, és eredetileg tervben volt, hogy a nyitás előtt kijöhetek majd Amerikába, és Wolfgang Puck többi éttermében is szedhetek fel némi tapasztalatot, testközelből látva, milyen rendszerben dolgoznak, hogy aztán könnyebb legyen átültetni mindezt a budapesti étterembe. A világ helyzete miatt erre sajnos nem nyílt akkor lehetőség, így most összekötöttük egy tanulmányúttal az Oscar-gálás főzést, az elmaradt tapasztalatszerzést is pótolva. Már az amerikai út első hetében ellátogattam Wolfgang Puck Los Angeles-i éttermébe, majd három-négy napot foglalkoztam az Oscar-menü felfőzésével. Ez egy szintén Puckhoz tartozó cateringes konyhában történt, ahonnan a rendezvényeket szokták lebonyolítani.

Kapcsolódó Wolfgang Puck: Ha meglátom, hogy Tom Cruise ül valamelyik asztalunknál, nem szaladok egyből oda hozzá A Hollywood séfjeként emlegetett Wolfgang Puck Budapestre látogatott, ugyanis itt nyitotta meg első európai éttermét. De vajon miért épp Magyarországra esett a választás? És más-e egy sztárt vagy elnököt kiszolgálni, mint bármelyik vendéget? Interjú.

De az Oscar-est akkor konyhai szempontból is rendkívüli kihívás, mondjuk egy átlagosan nagy rendezvényhez, vagy egy teltházas éttermi estéhez képest?

Sokkal nagyobb fény vetül rá, így jóval több embert mozgat meg, mert a vendégek között sok az ismert ember. Az Oscar egy olyan esemény, amiről világszerte szinte mindenki tudja, mikor lesz, és nagyjából azt is, kik kapták a díjakat. Tehát összehasonlíthatatlanul nagyobb visszhangja van, mint más, hasonló volumenű rendezvények többségének.

Volt vadas, somlói, Esterházy torta is. Wolfgang Park a kezdetektől bátorította, hogy mindenki hozza a saját nemzeti ételeit a gálába?

Catering szempontjából a tavalyi gála elmaradt, tehát nem tartottak fogadást a rendhagyó díjkiosztó után. Idén az volt a koncepció, hogy egyfajta nemzetek konyhája alakuljon ki. Isztambulban is működik például Spago étterem, így voltak török ihletésű ételek, illetve ott volt a magyar stand, amelyben én is álltam. Wolfgang Puck szívéhez közel áll a magyar konyha, támogat is benne erősen minket, ezért úgy döntött, hogy ne csak háttérből szervírozzuk fel az ételeket. Mert azt tudni kell, hogy az ételek nagy részét a rendezvényterem mögötti óriási bankett-konyhából tálalják, a felszolgálók tálcán kínálják körbe a vendégeknek. Az ételek kisebbik részét viszont élőben, látványpultból kínálva szervírozzuk, és most többek között egy magyar látványpult is volt a vendégtérben. Ez tehát kuriózumnak számított. A standban harmadmagammal fejeztük be a tálalást, pont a vadast készítettük látványban. Ott élőben fejeztük be az ételt, tálaltunk, adott esetben szóba elegyedtünk a vendégekkel, akinél volt erre nyitottság. Ez tehát egy sokkal interaktívabb és vendégközelibb élmény volt, mint a belső konyhán dolgozni.

Az ABC reggeli műsorában már mesélt róla, hogy Samuel L. Jackson kapott elsőként a vadasból, de volt-e még ilyen közismert sztár, aki lelkesedett a magyar fogásokért?

Bevallom, hogy sok mást nem nagyon ismertem fel. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy nem csak a világhírű színészek vannak jelen ilyenkor, hanem a stábtagok és olyan szaktekintélyek is, akik azért nincsenek állandó rivaldafényben. Utólag néztük meg, hogy kik fordulhattak meg a standunknál, és kiderült, hogy jó pár Oscar-díjas úriember volt köztük. A vadasra nagyon jó visszajelzések érkeztek. Volt, aki többször is visszajött, meg ajánlotta másoknak, hogy „Ide gyertek, ez az igazi étel!”, és ehhez hasonló mondatok.

Az Oscar-díjasok zömét nem könnyű megismerni arról, hogy egy szobrocskát szorongatnak? Vagy ide már nem viszik magukkal?

De, többen szorongatták a díjat, büszkén hozták magukkal.

Sejtettem, hogy ilyenkor egy nem szívesen válik meg tőle az ember egy darabig. És a somlóira vagy Esterházy tortára is kapott visszajelzést?

Már a konyhában kaptunk visszejelzést, amikor készítettük a desszerteket. Ezek ugyanis az itteni amerikai kollégák számára is az újdonság erejével hatottak, mivel náluk másfajta desszertek vannak, kevéssé ismerik ezt az ízvilágot, de nagyon dicsérték. Gyorsan el is hordták a süteményszéleket, ami már önmagában pozitív visszajelzés. A jelek szerint a vendégeknek is ízlett, hiszen minden elfogyott a desszertpultról.

A díjazottakról is elvonta a figyelmet, hogy Will Smith lekevert egy pofont Chris Rocknak. Az est botrányának volt a konyhán, illetve a fogadáson bármi visszhangja, vagy oda már nem jutottak el az eset hullámai?

A helyszínen semmit nem észleltünk belőle. Csak utólag, a gáláról hazafelé tartva értesültem róla a hírekből, mi történt. Szerintem azért nem volt hatása, mivel a vendéglátásnak helyet adó bankett terem egy szinttel feljebb van, mint maga a díjátadó. Márpedig az ominózus affér lent történt, így annak a hullámai már nem értek föl hozzánk.

Will Smith-t vagy Chris Rockot sem látta akkor fent, a fogadáson?

Egyiküket sem. Will Smith-t azért már messziről megismertem volna.

Egyszer akár még a budapesti Spagóban is felbukkanhat, hiszen egy időben szinte hazajárt Budapestre. Most Las Vegasból beszélgetünk, ott is épp Wolfgang Puck valamelyik éttermét tanulmányozza?

Igen, több Las Vegas-i étterme is van. Most egyikből a másikba járok, mindenhol eltöltve egy-egy napot.

Kapcsolódó Will Smith belezúgott Budapestbe, de a magyar nyelv kifogott rajta Új filmjének a magyar főváros az egyik főszereplője, nem véletlen hogy a sztár visszajáró vendég lett. De vajon mit tanácsolna a fiatalkori önmagának?

Ha jól alakulnak a dolgok, és nem üt be egy újabb járványhullám, jövőre is ott fog főzni az Oscar-gálán? Esetleg van valamiféle rotáció a világ Spago-éttermek séfjei között?

Ez volt az első alkalom, hogy külföldi étterméből hívott séfet. Bízom benne, hogy ezt a hagyományt megtartja a továbbiakban is.

Ha a magyar fogásoknak ekkora sikere volt, akkor szólnak mellette érvek.

Nem akarok elkiabálni semmit, de reméljük, így lesz. Én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és tényleg igyekszem minden pillanatát megélni, magamba szívva nemcsak a konyhai tudást, de az amerikai életérzést is. Mert ez az első alkalom, hogy Amerikában vagyok. Ilyen szempontból ez több számomra, mint puszta tanulmányút, illetve az Oscar-szereplés, elég impulzív időszakot élek jelenleg.

A kinti élmények konkrétan beépülnek majd valahogyan a budapesti Spago étlapjába is? Miben észlelheti mindezt egy vendég?

Mindenféleképpen beépül. Egyrészt a konyhai szervezést érinti, amit vendég közvetetten tapasztalhat, de lesz közvetlen hatása is: igyekszünk feltenni az étlapra hamarosan ezeket az ételeket, amiket az Oscar-gálára készítettünk.

Tehát akkor megkóstolhatjuk ugyanazt a vadast, ami Samuel L. Jacksonnak is annyira ízlett?

Igyekszünk. Jelenleg még nincs étlapon, de amint visszamegyek, azon fogok dolgozni, hogy minél hamarabb elérhető legyen.