A török konyha sokkal több annál, mint amit a sarki kebabosnál látunk

Nem titok, minimum száz évre tervezzük az éttermet. Tehát nem egy felkapott, trendi helyet szerettünk volna teremteni, hanem egy hagyományt a hozzánk ellátogatók számára. (…) Előbb-utóbb el kell jutnia arra az európai mércére a mi fővárosunknak is, hogy nem az határozza meg egy étlap összeállítását, miként lehet az alapanyagokon és a munkaerőn a legtöbbet spórolni, mert akkor nem is érdemes nekiállni a főzésnek.

A mai Törökországon belüli konyhát Anatólia határozza meg. Egy hatalmas, rendkívül sokszínű országról van szó, ahol nemcsak régiók határozzák meg a tradíciókat, de akár egy-egy városból is kikerülhetnek jellegzetes ételek. (…) Pluszban érdekessé teszi az anatóliai konyhát, hogy nagyon sok behatás érte. Iráni vendégek mesélték, hogy nagymamájuk készített nekik hasonló ételeket. De különböző ételeket kóstolva számunkra is ismerősnek tűnhet a fűszerezés, és rájöhetünk, hogy tőlünk sincs olyan nagyon messze egy-egy török étel.

Minden ételt el lehet jól és rosszul is készíteni, a döner kebabot is. Magyarországon sokan és sokat dolgoztak azért, hogy ennek a renoméja lent legyen, hiszen egy egyszerű, gyors pénzkereseti lehetőséget láttak benne. De most is lehet látni olyan éttermeket, ahol ezt jól és magas fokon űzik.