Hogyan hat a borfogyasztásunkra egy járvány vagy egy válság?

Régebben sokkal több vörösbort adtunk el, mert ehhez a szubkultúrához a nagy, testes borok tartoztak inkább. Most inkább a fehérborok mennek és persze a pezsgő, ami egy külön fejezetet érdemel. A habzóbornak is volt egy jó időszaka, de aztán legtöbben továbbléptek a pezsgőre, most pedig azt látjuk, hogy még feljebb megyünk: champagne, tradicionális pezsgők és kevésbé a tankerjesztésű.