Ki mondta, hogy a gin csak tonikkal iható?

Erről nincsenek hivatalos adatok, de ha megkérdezünk egy bartendert – ahogy én többször megtettem –, az elmondja, hogy az emberek 90–95 százaléka koktélban issza a gint. Viszont most már van egy egyre gyarapodó réteg, amelynek tagjai magában is megkóstolják, kortyolgatják. Mi ezt a réteget is kívántuk célozni.

Az első magyar gin 2018–19-ben lépett be a piacra. Utána indult be ez a folyamat: több lepárló rátalált, hogy a pálinka mellé csináljunk egy gint is, mert egyébként a pálinkához mérten egy jövedelmező kategória. (…) Szerintem abszolút beszélhetünk kézműves ginforradalomról, gyarapodik a márkák száma is, és a minőség is egyre jobb.