Aki boltban veszi, nem is tudja, milyen az igazi olívaolaj

Vannak olyan termelőim, akiknek az ültetvényein 1500 éves fa is előfordul. Teremnek, mint a gőzgép, ezeket már sem a fagy, sem a szárazság nem zavarja meg, mindent kibírnak. 1500 év alatt láttak már bizonyos dolgokat, de már egy 500 éves fa is megbízható, és természetesen a termésátlaga is sokkal több. Egyetlen fáról lejöhet annyi, mint másnak húsz fájáról.