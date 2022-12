Gerendai Károly: A válság végére az éttermek 30 százaléka lehúzhatja a rolót

Még mindig befelé tartunk a válságba, jövőre sok vendáglátóhely fogja még becsukni a boltot – fest sötét jövőképet a Della legfrissebb adásában Gerendai Károly vállalkozó, étteremtulajdonos, a Sziget Fesztivál alapítója. Víziója szerint az éttermek 30, de akár 40 százaléka is bezárhatja a konyhát a Covid óta tartó vendéglátóipari lejtmenetben. Ennek oka részben a rezsiszámlák emelkedése: a saját éttermeiben négyszeres-ötszörös növekedéssel számolnak 2023-ra. A piaci helyzetet jól tükrözi, hogy már külföldről kénytelenek toborozni munkatársakat, annyira kevés a hadra fogható itthoni munkaerő. Ebben az előttünk álló kínálatszűkülés, további éttermek bezárása hozhat javulást szerinte. Eközben a kereslet változására is reagálniuk kell: a minőségi vendéglátásra specializált éttermeikbe járó magyar vendégek is megnézik már, mire mennyit költenek egy ebéd vagy vacsora során. Nem úgy a külföldiek, akiknek a pénztárcája az euró erősödése miatt jobban elbírja az áremeléseket. Gerendai Károly beszél a Sziget Fesztivál túlélési esélyeiről, a soproni Volt Fesztivál kiárazódásának okairól, valamint arról, hogy folyamatban van a tárgyalás a többségi tulajdonossal a Sziget Fesztivál mögötti cégben még meglévő érdekeltsége eladásáról.