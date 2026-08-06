Török Gábor: Ez Magyar Péter vizsgahete

Amíg Orbán Viktor válságok idején magabiztosságot sugallt azzal kapcsolatban, hogy a helyzet megoldható, és legyen szó árvízről vagy járványról, biztonságban vannak az emberek, addig Magyar Péter az elmúlt napokban a veszélyt, a bizonytalanságot hangsúlyozta: hogy leállhat az atomerőmű, korlátozni kell az áramfogyasztást és így tovább. Ez rejt kockázatokat, de ha sikeres a válságkezelés – és most úgy látszik, hogy az lehet, nem történik összeomlás –, akkor politikailag jobban eladható, hogy egy jelenős problémát sikerült megoldani – értékelte az elmúlt napok eseményeit az elemző a 24 Extra exkluzivitást garantáló, az egészében a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben.

Török Gábor szerint szerint a mostani afféle vizsgahét volt a miniszterelnök számára, és látszólag ő maga is így tekintett rá.

Schultz Nóra ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a kormányzása elején nagyon erősen él a választói remény Magyar irányába, és ez kedvez az összefogást hangsúlyozó narratíváknak és gyakorlatoknak, például az össznemzeti spórolásnak az energiával. Ugyanakkor szembetűnő – folytatta –, hogy mennyire a kormányfő áll a válságkezelés középpontjában, a szakminiszter, Kapitány István alig tűnik fel mellette. Ezzel Török is egyetértett, mondván, a legtöbb miniszternek csak statiszta szerep jut, nem tudnak felépülni más szereplők.

„Orbán Viktor omnipotens vezető volt a hatalom gyakorlásában, nagyon sok központosított, ha tetszik, autoriter elem jelent meg a kormányzásában. De nem volt rászorulva arra, nem az volt a rendszerének a lényege, hogy a nap 24 órájában szerepeljen. Számára nem a nyilvánosság, hanem a hatalmi piramis volt a fontos. Most viszont az erőforrások nem annyira az akaratátvitelre, hanem arra mennek el, hogy

minden Magyar Péterről szóljon, ő legyen a Naprendszer középpontjában, őt nézzük éjjel-nappal, rajta keresztül kapjuk a híreket

– érzékeltette a két politikus nyilvánosságban betöltött szerepe közti különbséget Török Gábor.

Schultz Nóra szerint nem is az a kérdés, hogy Magyar Péter ezt meddig bírja, hanem hogy az emberek meddig bírják, mert más, hasonlóan erős médiafókusszal működő politikusoknál az látszott, hogy egy idő után a polgárok a higgadtságot, a visszafogottságot kezdik el keresni, és azt, hogy ne kelljen annyit a politikával foglalkozni.

A műsorban mindemellett szó esett arról,

hogy úgy fest: nem egy cézár, hanem az ezerfejű cézár, azaz a nagyközönség kormányoz,

hogy mit jelent az, ha Magyar Péter kommentben üzeni meg, hogy ki nem lehet a köztévé híradójának főszerkesztője,

hogy miért erősen széttartók a választói igények a leendő köztársasági elnökkel kapcsolatban,

illetve hogy már a fideszes politikusok egy része is elvesztette a hitét Orbán Viktorban – ennek okáról Tusványos kapcsán beszélgettünk.

Részletek a Törökülésben.