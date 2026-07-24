A Tisza-elit dönti el, ki lesz az államfő?

A Tisza-elit dönti el, ki lesz az államfő?

Miben különbözik majd a formálódó Tisza-rendszer a NER-től? Ezt a kérdést járta körül Kerner Zsolt, Pető Péter, valamint Nagy József. Apropóul a legfőbb ügyész lemondása és az államfő körüli mizéria szolgált.