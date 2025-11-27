Török Gábor: Orbán Viktornak szenvedélye a futball, és ennek van politikai kockázata

A politikai elemző szerint – aki egyébként a labdarúgó-szövetség elnökségi tagja – a nemzeti tizenegy vereségét feldolgozó köztévés műsorban a miniszterelnök nem tudta tartani magát a stratégiához, amit kitaláltak.

„A beszélgetés jól megmutatta azt, hogy a miniszterelnök számára egy terület van, ami nem politikai ráció alapján működik, hanem szenvedély alapján, ez pedig a futball. Nem tudta tartani magát ahhoz a stratégiához, hogy nem szabad előtérbe jönni, és inkább vissza kell állni a beszélgetés elejétől, éppen azért, mert volt mondanivalója. És ezt hangsúlyoznám újra, hogy azért veszélyes terep szerintem számára személyesen ez a dolog, mert itt ez túl van a politikai racionalitáson.”

Török Gábor a Tisza jelöltállításával kapcsolatban arról beszélt, hogy a párt egyelőre jól jött ki a folyamatból. Elkerülték a botrányokat, a megkérdőjelezhető jelölteket, és Magyar Péter visszaszerezte a tematizációs, értelmezési képességét. Ugyanakkor a Fidesz megpróbálja a saját értelmezési keretébe szorítani a kihívót, a baloldali címke láthatóan újra előkerült.

„Nagy valószínűséggel a Fidesz azt mérte, hogy számukra az hasznos, hogyha a politikai ellenfelet megpróbálják belegyömöszölni ebbe a baloldali kockába. (…) Amikor Magyar Péter feltűnt, és először elkezdtünk beszélgetni a Tisza Párt lehetőségeiről, akkor mindig az volt a fő kérdés, hogy jó, de hogy lesz ez majd 2026-ban, amikor majd együtt kell működnie Gyurcsány DK-jával meg a többi baloldali politikai erővel. Ez a kérdés már nincs. A Fidesz számára ez a legrosszabb forgatókönyv” – fogalmazott a politológus.

