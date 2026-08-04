Napirend után: Lehet mocskos fideszezve jobb országot építeni?

Az elszámoltatás és a békésebb ország között feszülő ellentéttől indult Bánszegi Rebeka, Papp Atilla és Pető Péter nézői kérdések nyomán a Napirend után adásában, hogy aztán a Fidesz teljes összeomlásán és a Tisza mézesheteinek végén át egy leendő köztársasági elnök megfelelő kiválasztási kritériumaihoz jussanak.

A Napirend után a 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői számára érhető el teljes hosszában az oldalunkon. Ha szeretnéd kérdéseddel alakítani a műsor menetét, küldd el nekünk a haromharmad@24.hu e-mail címre! Az adásban ezúttal az alábbi kérdésekre válaszolunk: Tamás : A Tisztítótűz-hadművelet bejelentése óta foglalkoztat a kérdés: látszólagos ellentét vagy valódi egymásnak feszülés az emberséges Magyarország és az elszámoltatás logikája? Egyrészt jó lenne egy olyan rendszerváltás, amiben nem történhet meg még egyszer, ami eddig volt; másrészt meg egy békésebb országban is kívánatos lenne élni. Szóval: lehet mocskos fideszezve jobb országot építeni?

: A Tisztítótűz-hadművelet bejelentése óta foglalkoztat a kérdés: látszólagos ellentét vagy valódi egymásnak feszülés az emberséges Magyarország és az elszámoltatás logikája? Egyrészt jó lenne egy olyan rendszerváltás, amiben nem történhet meg még egyszer, ami eddig volt; másrészt meg egy békésebb országban is kívánatos lenne élni. Szóval: lehet mocskos fideszezve jobb országot építeni? László : Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott beszédében a lejárt lemez B oldalát játszotta le hallgatóságának. A korrekció és a korábban tapasztalt megújulási képesség hiánya elhozhatja a Fidesz teljes összeomlását, vagy a Tisza mézesheteinek vége és az államfő választás körüli helyzet megállíthatja a Fidesz elolvadását még az újabb hőkupola érkezése előtt?

: Tusnádfürdőn elmondott beszédében a lejárt lemez B oldalát játszotta le hallgatóságának. A korrekció és a korábban tapasztalt megújulási képesség hiánya elhozhatja a Fidesz teljes összeomlását, vagy a Tisza mézesheteinek vége és az államfő választás körüli helyzet megállíthatja a Fidesz elolvadását még az újabb hőkupola érkezése előtt? Dávid: Szerintetek ki lenne a jó köztársasági elnök? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Előfizetek

a folytatáshoz! Már csatlakoztál hozzánk? Lépj be a folytatáshoz!