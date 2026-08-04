Napirend után: Lehet mocskos fideszezve jobb országot építeni?

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Az adásban ezúttal az alábbi kérdésekre válaszolunk:
- Tamás: A Tisztítótűz-hadművelet bejelentése óta foglalkoztat a kérdés: látszólagos ellentét vagy valódi egymásnak feszülés az emberséges Magyarország és az elszámoltatás logikája? Egyrészt jó lenne egy olyan rendszerváltás, amiben nem történhet meg még egyszer, ami eddig volt; másrészt meg egy békésebb országban is kívánatos lenne élni. Szóval: lehet mocskos fideszezve jobb országot építeni?
- László: Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott beszédében a lejárt lemez B oldalát játszotta le hallgatóságának. A korrekció és a korábban tapasztalt megújulási képesség hiánya elhozhatja a Fidesz teljes összeomlását, vagy a Tisza mézesheteinek vége és az államfő választás körüli helyzet megállíthatja a Fidesz elolvadását még az újabb hőkupola érkezése előtt?
- Dávid: Szerintetek ki lenne a jó köztársasági elnök?
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