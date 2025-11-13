Török Gábor: A Fidesz üzenete leegyszerűsödött arra, hogy Orbán Viktor

A politológus szerint elemzői szempontból nem maga a Fehér Házban tett miniszterelnöki látogatás a lényeges, hanem sokkal inkább annak utókezelése, mind a két nagy párt részéről. Amíg a Fidesz esetében a Donald Trumppal való tárgyalás megmutatta a kormánypárti hatalomgyár és médiahenger erejét, addig Magyar Péteréknek ezúttal nem sikerült jelentős ellensúlyt képezni.

„Kritikus vagy fontos pillanatához érkezett a választási kampány. A Tisza számára kritikus, a Fidesz számára fontos pillanatához. Szerintem egy olyan ponton vagyunk, ahol látszik az, hogy akár történhet némi átrendeződés a választási kampányban a szavazótáborokban” – mondta.

Török Gábor arról is beszélt, hogy az amerikai úttal az volt a cél, hogy legalább időlegesen mosson el minden más kérdést. Ezzel párhuzamosan az látszik, hogy a Tisza Pártnak nincs most új akciója, témája, felvetése. Ha pedig hosszú ideig benne ragadnak ebben a helyzetben, az okozhat elbizonytalanodást. Ezt a pillanatot pedig érzi a Fidesz, és megpróbál olyanokat is megszólítani, akik nem tartoznak a szavazótáborába.

„Korábban a fő politikai termékek valamilyen tartalomhoz kötődtek – lásd a rezsicsökkentést vagy a migrációs politikát –, és bár ezek is összekötődtek a miniszterelnök személyével, most az üzenet leegyszerűsödött arra, hogy azért kell a Fideszre szavazni, mert Orbán Viktor. (…) Ez azért érdekes, mert az ellenzéknek pedig 2010 óta a legfontosabb üzenete az, hogy ne Orbán Viktor. Szerintem a magyar politika még sohasem egyszerűsödött le ennyire egy személyre szóló népszavazásra” – mondta Török.

Az elemző meglátása szerint a korábbi politikai termékekhez képest a kormányfő személyének megvan az a veszélye, hogy nem nyúlik túl támogatottsága a saját táboron, ugyanakkor jobb üzenete jelenleg nincs a kormányoldalnak. Az ATV-s interjú létrejöttében annak a megerősítését látja, hogy a Fideszen belül is úgy ítélik meg: akik jelenleg rájuk szavaznának, azokkal nem lehet biztosan választást nyerni. Szükség van a táborból való kibeszélésre, és a felismerték, hogy a tavaszi poloskázós retorika tévút volt.

A Törökülésben emellett szó volt arról is, hogy

mi lesz a választási kampány fő témája,

miért akadt meg a Tisza kommunikációja,

mikor zökkent ki Orbán Viktor a szerepéből az ATV-s interjúban,

és Lázár János-e a második legfontosabb arc a Fideszes kampányában?