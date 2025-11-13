adatlopásdonald trumpfideszgyerekszegénység
Törökülés

Török Gábor: A Fidesz üzenete leegyszerűsödött arra, hogy Orbán Viktor

admin Török Gábor
admin Bánszegi Rebeka
admin Bita Dániel
2025. 11. 13. 19:59
Világosan kiderült az, hogy mit szeretne üzenni a Fidesz és a miniszterelnök a washingtoni úttal. Ez pedig az, hogy a fő termék, a fő portéka, amit most a kormányoldal kínál, az Orbán Viktor – mondta Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben, amelyben ezúttal Bánszegi Rebekával és Bita Dániellel beszélgetett.

A politológus szerint elemzői szempontból nem maga a Fehér Házban tett miniszterelnöki látogatás a lényeges, hanem sokkal inkább annak utókezelése, mind a két nagy párt részéről. Amíg a Fidesz esetében a Donald Trumppal való tárgyalás megmutatta a kormánypárti hatalomgyár és médiahenger erejét, addig Magyar Péteréknek ezúttal nem sikerült jelentős ellensúlyt képezni.

„Kritikus vagy fontos pillanatához érkezett a választási kampány. A Tisza számára kritikus, a Fidesz számára fontos pillanatához. Szerintem egy olyan ponton vagyunk, ahol látszik az, hogy akár történhet némi átrendeződés a választási kampányban a szavazótáborokban” – mondta.

Török Gábor arról is beszélt, hogy az amerikai úttal az volt a cél, hogy legalább időlegesen mosson el minden más kérdést. Ezzel párhuzamosan az látszik, hogy a Tisza Pártnak nincs most új akciója, témája, felvetése. Ha pedig hosszú ideig benne ragadnak ebben a helyzetben, az okozhat elbizonytalanodást. Ezt a pillanatot pedig érzi a Fidesz, és megpróbál olyanokat is megszólítani, akik nem tartoznak a szavazótáborába.

„Korábban a fő politikai termékek valamilyen tartalomhoz kötődtek – lásd a rezsicsökkentést vagy a migrációs politikát –, és bár ezek is összekötődtek a miniszterelnök személyével, most az üzenet leegyszerűsödött arra, hogy azért kell a Fideszre szavazni, mert Orbán Viktor. (…) Ez azért érdekes, mert az ellenzéknek pedig 2010 óta a legfontosabb üzenete az, hogy ne Orbán Viktor. Szerintem a magyar politika még sohasem egyszerűsödött le ennyire egy személyre szóló népszavazásra” – mondta Török.

Az elemző meglátása szerint a korábbi politikai termékekhez képest a kormányfő személyének megvan az a veszélye, hogy nem nyúlik túl támogatottsága a saját táboron, ugyanakkor jobb üzenete jelenleg nincs a kormányoldalnak. Az ATV-s interjú létrejöttében annak a megerősítését látja, hogy a Fideszen belül is úgy ítélik meg: akik jelenleg rájuk szavaznának, azokkal nem lehet biztosan választást nyerni. Szükség van a táborból való kibeszélésre, és a felismerték, hogy a tavaszi poloskázós retorika tévút volt.

Élő Háromharmad december 1-jén

Élő Háromharmad és közönségtalálkozó lesz december 1-jén Budán, a Dugattyúsban. Az eseményén Bita Dániel, Jankovics Márton és Nagy József tárgyalja ki az aktuális közéleti témákat. A beszélgetésről nem készül felvétel. Az este végén szokás szerint lehetőség nyílik személyesen is beszélgetni, vitatkozni a műsor szereplőivel. Vedd meg a jegyed már most, hogy ne maradj le róla!

A Törökülésben emellett szó volt arról is, hogy

  • mi lesz a választási kampány fő témája,
  • miért akadt meg a Tisza kommunikációja,
  • mikor zökkent ki Orbán Viktor a szerepéből az ATV-s interjúban,
  • és Lázár János-e a második legfontosabb arc a Fideszes kampányában?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Exkluzív politikai elemzés Török Gáborral
Ez a Törökülés, a 24 Extra csúcscsomagjának előfizetői számára elérhető politikai elemző műsor. A havonta legalább kétszer jelentkező adásban Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Pető Péter beszélget Török Gáborral, az ország legismertebb politikai elemzőjével a magyar politika alakulásáról.
Olvasói sztorik