Törökülés

Török Gábor: Nem biztos, hogy jó Magyar Péternek, ha Orbán Viktor nem lehet már miniszterelnök

Török Gábor
admin Bánszegi Rebeka
admin Pető Péter
2026. 05. 27. 18:00
„Magyar Péter igyekszik minden pillanatot átélni, közkinccsé tenni, és abban megtalálni azt a politikai tartalmat, ami számára hasznos lehet. Bizonyos értelemben ez az időszak közelebb áll a megelőző két év kampányidőszakához, mint amit egyébként egy kormányzás során eddig megszoktunk” – mondta Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, az egészében a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben a Tisza-kormány első napjairól.

Nekem egyelőre úgy tűnik, hogy abszolút köztársaságból átmentünk abszolút filmszínházba. Nyilván ez még csak az első időszak, és korai lenne eredményt hirdetni, ráadásul most ennek az időszaknak a politikai logikájába vagy racionalitásába is beleillik az, amit látunk

–   fogalmazott Török Gábor, hozzátéve, hogy az a fajta politikai hiperaktivitás, amit az újdonsült miniszterelnök az Országgyűlésben képvisel, hosszútávon kontraproduktív is lehet, illetve nehezítheti a valós kormányzati munkát. Ugyanakkor a politológus kiemeli, hogy a támadó, konfrontatív megjelenés, a kalapács jelleg, egyelőre jövedelmező politikailag, veszélyes akkor lehet, ha elmúlnak a kormányalakítási mézeshetek.

Az imázs, ami most épül Magyar Péter körül, szerintem vele fog maradni. Márpedig amit most gondolunk róla, az az, hogy azért ő elég konfrontatív, agresszív, támadó. Kevésbé látszik rajta az, ami általában egy miniszterelnöktől klasszikusan elvárható, hogy higgadt, normális, árokbetemető módon viselkedne. És ha emlékszünk, volt már ilyen miniszterelnöke Magyarországnak ’98 és 2002 között.

–  véli az elemző, aki az egykori és mostani kormányfő közötti párhuzam mellet, az Orbán Viktor miniszterelnöki újrázásának lehetőségét elvevő Alaptörvény-módosításra is kitért.

Ha Orbán Viktorból nem lehet többet miniszterelnök, az azt jelenti, hogy a Fideszen belül át kell gondolni, hogy kivel menjenek tovább. Ez nyilván annak a lehetőséget csökkenti, hogy Orbán maradjon az első számú vezető. Jó ez Magyar Péternek? Nem biztos.

A politológus meglátása szerint, amennyiben Orbán Viktor az új Gyurcsány Ferenc abban az értelemben, hogy a kormányon lévőknek segít, akkor amíg ő az ellenzék vezetője, addig a hatalom birtokosának malmára hajtja a vizet, hiszen személyével lehet támadni a kihívót. Ebből a szempontból pedig Török úgy látja, hogy lehettek volna olyan érvek a Tisza Pártnál, hogy a volt miniszterelnökre ne vonatkozzon visszamenőlegesen a szabályozás, hanem legyen csak egy önkorlátozás.

A műsorban mindemellett szó esett arról, hogy

  • miben hasonlít az új Fidesz-frakció az óellenzékre?
  • lehet-e hiteles a volt kormánypárti képviselők jogállamisággal kapcsolatos aggodalma?
  • mikorra kellene megnevezni Orbán Viktor helyett az első számú fideszes vezetőt?
  • mennyiben működhetnek majd politikai színházként a vizsgálóbizottságok?
  • konszolidálódhat-e Magyar Péter úgy, ahogy Orbán nem volt képes?
  • miért nem szokás parlamentális rendszerekben korlátozni a miniszterelnöki ciklusok számát?
  • lezárható-e a kegyelmi ügy?
Exkluzív politikai elemzés Török Gáborral
Ez a Törökülés, a 24 Extra csúcscsomagjának előfizetői számára elérhető politikai elemző műsor. A havonta legalább kétszer jelentkező adásban Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Pető Péter beszélget Török Gáborral, az ország legismertebb politikai elemzőjével a magyar politika alakulásáról.
