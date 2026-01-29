Török Gábor: Ebben a Fidesz-kampányban minden Orbán Viktor, Lázár János is Orbán Viktor

„Nem azzal lehet elriasztani a döntően ellenzéki szavazótábortól Magyar Pétert, hogy azt mondjuk, úristen, ez az ember a kalapács, aki a mi fejünkre akar ütni, hanem azzal, hogy valójában a mi emberünk, velünk van. A most bemutatott szakértők újabb lehetőséget jelentettek volna a Fidesznek, hogy bemutassa: itt a mi embereink vannak megnevezve. Bocsánat, Fidesz-kormányt akarnak alakítani?” – fejtette ki Török Gábor, elárulva, hogy erről a tavaly nyári fagyizásukkor a miniszterelnökkel is beszélgetett.

A teljes egészében a 24 Extra Csúcs-csomagjainak előfizetői számára hozzáférhető Törökülésben nem csupán Magyar Péter a kormányzóképesség megépítésére tett kísérletéről, illetve az erre adott fideszes reakciók hatékonyságáról volt szó, hanem Lázár János – a bocsánatkérése nyomán egyértelműen hibaként azonosítható – cigányozásáról is.

Török szerint egyértelmű, hogy politikai kárt szenvedett a Fidesz, másként nem kellett volna Lázárnak visszavonulnia az ügyben. Az elemző szerint a minisztert megérintette a trumpizmus, és ebbe a „tabuk nélküli” irányba mozdult el a politikája.

24.hu LIVE // Törökülés élőben A március 15-ei ünnepségek után három nappal élő, exkluzív Törökülésen értékeljük a választás lehetőségeit Török Gábor politikai elemzővel, valamint Bita Dániellel és Pető Péterrel az Akvárium Klub színpadán. – Jegyvásárlási lehetőség itt.

A műsorban mindemellett szó esett még arról,

hogy az Orbán-féle kampányban mi az egyenlege Lázár János szerepeltetésének,

hogy Lázár más mondataira is érdemes figyelni, mert a választási esélyekről szólók kilógnak a Fidesz által hangoztatott álláspontok közül,

illetve hogy miért különösen fontos domináns pártrendszerben a kormányzóképesség építése, amit Magyar Péter tesz az új Tisza-szakértők megnevezésével.

Válaszok a teljes egészében a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára elérhető Törökülés legújabb epizódjában.