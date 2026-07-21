Török Gábor: Véget értek a mézeshetek Magyar Péterék számára

Szerintem kívülről azt lehet látni, hogy véget értek a mézeshetek. De legalábbis az első viták megjelentek, az első olyan események, amelyek a rózsaszín ködöt valamennyire oszlatják ebben az új formációban. Nem akarom túldramatizálni, nem arról van szó, hogy lejtőre került a Tisza Párt, de azért a politikai események dinamikája megváltozott

– mondta Török Gábor, aki szerint a miniszterelnöki sietség mögött részben az a politikai racionalitás húzódhatott, hogy nem szeretett volna teret adni a felmerülő óellenzéki jelölteknek. A politológus meglátása szerint azonban a kormányfő bizonyos értelemben a saját dugájába dőlt, mert az a működésmód, ahogy ő egyébként a politikát viszi, ellene fordult, hiszen a saját kommentelői voltak azok, akik rákényszerítették a visszakozásra.

Ami mögötte meghúzódik, hogy valójában túlemelték ezt a kérdést. Tehát ez valószínűleg egy sokkal kevésbé fontos probléma, mint amekkora problémává most vált, és amekkora össznépi játék alakult ki abból, hogy milyen szempontoknak kell megfelelnie a jó köztársasági elnöknek. Bárkivel meg lehetett volna oldani, de most már ott egy olyan ponton vagyunk, ahol nem lehet jó döntést hozni

– véli az elemző, hozzátéve, hogy nem látszik a színen olyan ellenzéki erő, aki ki tudná használni a kormány politikai hibáját.

Ha a Tiszánál azt mondom, hogy véget értek a mézeshetek, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy a Fidesznek ez az irtózatos vesszőfutása, az nem látszik véget érni. Könnyen lehet, hogy hosszú távon a Tisza Pártnak az ellensúlya egyáltalán nem ebből a világból fog érkezni, hanem a Tisza Párton belülről például. A Fidesz helyzete továbbra is borzalmas, és ennek nagyon szimbolikus pillanata volt az a múlt hétfői eset, amikor Orbán Viktor bejelentette a demokrácia végét, majd az Egyesült Államokba utazott a foci világbajnokságra

– összegezte a politológus, aki ráadásul úgy látja, hogy a Fideszen belül is elveszett az a remény, hogy Orbán Viktorral és ezzel a struktúrával megváltoztatható az a helyzet, amiben a volt kormánypártok vannak.

A műsorban mindemellett szó esett arról, hogy

miért dönthetett úgy Sulyok Tamás , hogy végül aláírja az Alaptörvény módosítását?

, hogy végül aláírja az Alaptörvény módosítását? milyen köztársasági elnöki karakterben gondolkodhat a kormány?

összefércelhető-e még a Fidesz?

hová lett Orbán Viktor politikai motivációja?

miben lesz fontos az idei Tusványos?