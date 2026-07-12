Anglia elsüllyesztette a norvég vikinghajót

Harry Kane helyett ezúttal Jude Bellingham volt Anglia hőse, így Thomas Tuchel csapata hátrányból fordítva nyerte meg a Norvégia elleni negyeddöntőt. A döntőbe jutásért összejött a gazdag múlttal bíró Anglia-Argentína álommeccs, miután Lionel Messiék egy kiállítást meglovagolva kiejtették a szívós Svájcot. A világbajnoki kibeszélőben Kovács Gábor és Nyúl Krisztián voltak Aranyossy Áron vendégei.
Legfrissebb epizódok
Háromharmad
Első kézből
Kele János: A futball legalább annyira szeretné használni a hatalmat, amennyire a hatalom a futballt
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Filéző
Reklámszünet
Nincs rá szó
Szintén zenész
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Szerintem
Sorozatlövő
Határsértők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!