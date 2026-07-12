Anglia elsüllyesztette a norvég vikinghajót

Harry Kane helyett ezúttal Jude Bellingham volt Anglia hőse, így Thomas Tuchel csapata hátrányból fordítva nyerte meg a Norvégia elleni negyeddöntőt. A döntőbe jutásért összejött a gazdag múlttal bíró Anglia-Argentína álommeccs, miután Lionel Messiék egy kiállítást meglovagolva kiejtették a szívós Svájcot. A világbajnoki kibeszélőben Kovács Gábor és Nyúl Krisztián voltak Aranyossy Áron vendégei.