Törökülés

Török Gábor: Tizenhat Magyar Péter lesz a kormányban

2026. 05. 07. 18:22
„Az én tézisem az, hogy ugyanolyan politikai kormányzás lesz, mint Orbán Viktoré, csak másképp. Magyar Péter fejében olyasvalami lehetett, hogy szemben a távozó kormánnyal, legyenek szakmai értelemben vett erős miniszterek, de kicsi politikai hátországgal. Szemben a Fidesz-érával, váljanak szereplővé az ágazati területükön, legyenek ismertek, és ha esetleg sikertelenek az adott területen, akkor a felelősség ne a miniszterelnökre háruljon” – mondta Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, az egészében a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben a kirajzolódó Tisza-kormányról.

„Nem arra számítok, hogy gyengülne a miniszterelnök politikai hatalma vagy befolyása. Valójában minden miniszter számára lojalitási vagy bizalmi kapocs egyetlen irányba lesz: nem a pártja vagy az adott szakterület, hanem a miniszterelnök felé. Ki merem jelenteni, hogy ennek a kormánynak a fluktuációja sokkal erőteljesebb lesz, mint az Orbán-kormányoké. Orbán Viktor elkormányzott 16 évig szinte ugyanazokkal az arcokkal, mert lényegtelenek voltak. Itt fontosak lesznek az arcok, és éppen ezért sokkal gyakoribb miniszterváltásokat várok, akár a kulcsterületeken is” – magyarázta Török Gábor hangsúlyozva, hogy Magyar Péter éppen így tarthatja meg a választói bizalmat: az esetleges minisztercserékkel kiküszöbölheti, hogy túl korán erodálódjon a kormányzat összbizalmi indexe.

Kommunikációs téren a politológus változásra számít az Orbán-kormányokhoz képest, ahol kevésbé volt feladatuk a minisztereknek a nyilvánosságban jelen lenni. A mögöttes hatalmi szándékot azonban ugyanolyannak látja, csak a módszer más, ami jobban megfelel a mediatizált, populista infotainment világnak.

„Tizenhat Magyar Péter lesz a kormányban. Ezt nem sértésnek szánom, hanem van egy minta, amit követniük kell a minisztereknek. Én azt várom, hogy ez a tizenhat miniszter bizony a Magyar Péter-modellt fogja követni. Ami azt jelenti, hogy hogy népszerűvé, ismertté kell válni, sokat kell szerepelni, és keveset kell foglalkozni összkormányzati politikai kérdésekkel. Azt majd Magyar Péter fogja menedzselni, legfeljebb Ruff Bálinttal együtt” – véli az elemző.

A műsorban szó esett még arról:

  • mit jelent az, hogy látszólag gyorsan omlik össze a NER hátországa?
  • Mi következik Balásy Gyula sírós interjújából a korábbi hatalomgyárra nézve?
  • Hogy Török Gábor úgy tapasztalja, a Fideszben sokan még mindig a csodát várják, vagyis azt, hogy egy év múlva érdemi megújulás nélkül is jobb lesz a párt helyzete az új kormány hibái, népszerűségvesztése miatt.
  • Meddig tarthat az Orbán-korszak?
  • Milyen a konstruktív ellenzék, ha fideszes?
  • Miért hívja Fidesz light-nak a Tisza-kormányt Török Gábor?
