Török Gábor: A Fidesz alapvető problémája, hogy mindent kipróbált, de Magyar Péter meg sem ingott

A politikai elemző szerint a Tisza Párt rendezvényén egy sérthetetlen Magyar Pétert láttunk, aki sokkal félelmetesebb ellenfélnek tűnhet a Fidesz számára, mint egy évvel ezelőtt. Éppen amiatt, mert az összes nyílvessző, amit feléje küldtek – és ezek közül sok el is találta – nem okozott neki semmi problémát. Ez a legnagyobb gondja a Fidesznek, és ezért gondolhatják, hogy unortodox megoldásokhoz kell folyamodniuk.

„Gondoljuk végig, hogy mennyi minden történt. Azt nem lehet mondani, hogy a Fidesz karba tett kézzel vagy kis fehér zászlót lengetve várta volna az eseményeket, tényleg mindent kipróbált. Magyar Péter amin keresztül kellett rágnia magát, ebben a másfél éves periódusban, az elképesztő. (…) Szerintem nincs magyar politikus, aki ilyen rövid idő alatt, ennyi mindennel kellett találkozzon. Ezek között egy csomó olyan van, ami a kilencvenes vagy kétezres években pillanatok alatt kinyírt volna egy politikust. (…) Most meg azt látjuk, hogy Magyar Péter meg sem ingott, sőt!”

Török Gábor beszélt arról is, hogy a Tisza Párt rendezvénye a műsor, a külsőségek és a beszéd alapján, elment volna egy 2010 előtt fideszes eseménynek. Magyar 1956 és 1989 örökségének a saját narratívájába való beépítésével újabb, eddig a Fidesz által kontrollált emlékezetpolitikai területre hatolt be, miközben a kormánypárt mindent a háború és béke kérdésére húzott fel a nemzeti ünnepen.

„Tételezzük fel, hogy Zelenszkij és Putyin holnap egymás nyakába borulva békét kötnek, és kitör az általános béke, akkor miről fog beszélni a Fidesz a választásokon? (…) Nyilván ennek komoly húzása van, de ha ezt kivennénk, akkor mi maradna a Fidesz retorikájában? Akkor valóban igaz lehet az, hogy az ellenfél annyira bemászott a védett ideológiai törzsterületedre, hogy te ezt észre sem vetted, és már rengeteg dolgot átadtál neki” – fogalmazott.

