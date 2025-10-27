bizonytalan szavazókbékebékemenetfidesz
Törökülés

Török Gábor: A Fidesz alapvető problémája, hogy mindent kipróbált, de Magyar Péter meg sem ingott

admin Török Gábor
admin Bánszegi Rebeka
admin Pető Péter
2025. 10. 27. 17:57
„Az látszik, hogy ez nem olyan küzdelem lesz, amiben bármelyik ponton azt lehetne mondani, hogy eldőlt volna a választás, mert látható, hogy a Fidesz az utolsó pillanatig fogja keresni a megoldást, hogyan lehetne javítani a helyzetén. De ez a felismerés egyben azt mutatja, hogy változtatnia kell, merthogy gond van” – mondta Török Gábor az október 23-ai párhuzamos politikai események kapcsán a 24 Extra exkluzivitást garantáló, a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben, amelyben a politológus ezúttal Bánszegi Rebekával és Pető Péterrel beszélgetett.

A politikai elemző szerint a Tisza Párt rendezvényén egy sérthetetlen Magyar Pétert láttunk, aki sokkal félelmetesebb ellenfélnek tűnhet a Fidesz számára, mint egy évvel ezelőtt. Éppen amiatt, mert az összes nyílvessző, amit feléje küldtek – és ezek közül sok el is találta – nem okozott neki semmi problémát. Ez a legnagyobb gondja a Fidesznek, és ezért gondolhatják, hogy unortodox megoldásokhoz kell folyamodniuk.

„Gondoljuk végig, hogy mennyi minden történt. Azt nem lehet mondani, hogy a Fidesz karba tett kézzel vagy kis fehér zászlót lengetve várta volna az eseményeket, tényleg mindent kipróbált. Magyar Péter amin keresztül kellett rágnia magát, ebben a másfél éves periódusban, az elképesztő. (…) Szerintem nincs magyar politikus, aki ilyen rövid idő alatt, ennyi mindennel kellett találkozzon. Ezek között egy csomó olyan van, ami a kilencvenes vagy kétezres években pillanatok alatt kinyírt volna egy politikust. (…) Most meg azt látjuk, hogy Magyar Péter meg sem ingott, sőt!”

Török Gábor beszélt arról is, hogy a Tisza Párt rendezvénye a műsor, a külsőségek és a beszéd alapján, elment volna egy 2010 előtt fideszes eseménynek. Magyar 1956 és 1989 örökségének a saját narratívájába való beépítésével újabb, eddig a Fidesz által kontrollált emlékezetpolitikai területre hatolt be, miközben a kormánypárt mindent a háború és béke kérdésére húzott fel a nemzeti ünnepen.

„Tételezzük fel, hogy Zelenszkij és Putyin holnap egymás nyakába borulva békét kötnek, és kitör az általános béke, akkor miről fog beszélni a Fidesz a választásokon? (…) Nyilván ennek komoly húzása van, de ha ezt kivennénk, akkor mi maradna a Fidesz retorikájában? Akkor valóban igaz lehet az, hogy az ellenfél annyira bemászott a védett ideológiai törzsterületedre, hogy te ezt észre sem vetted, és már rengeteg dolgot átadtál neki” – fogalmazott.

A Törökülésben szó volt arról is, hogy

  • léteznek-e még olyan jelentős ügyek, amik megváltoztatják a politikai versenyfeltételeket?
  • Mit üzen azzal Orbán Viktor, hogy beszélni kell az ellenoldallal és a fiatalokkal?
  • Mi van a bizonytalan szavazókra mágneses hatással?
  • Kockázat-e még a jelöltállítási procedúra a Tiszának?
  • Mi ma a politikai status quo?
  • Mi a Fidesz győzelmi stratégiája?
  • Ha a választást offline lehet megnyerni,  el lehet-e veszíteni online?

 

Exkluzív politikai elemzés Török Gáborral
Ez a Törökülés, a 24 Extra csúcscsomagjának előfizetői számára elérhető politikai elemző műsor. A havonta legalább kétszer jelentkező adásban Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Pető Péter beszélget Török Gáborral, az ország legismertebb politikai elemzőjével a magyar politika alakulásáról.
