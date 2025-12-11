bita dánielfideszgyermekbántalmazáskegyelmi ügy
Törökülés

Török Gábor: A Szőlő utca kifejezetten veszélyes téma a Fidesznek karácsony előtt

admin Török Gábor
admin Bita Dániel
admin Pető Péter
2025. 12. 11. 18:04
„Hogy ennek az ügynek mi lesz a politikai következménye, hogyan tudja hasznosítani az ellenzék, alapvetően attól függ, hogyan reagál az ügyre, mennyi ideig tudja napirenden tartani” – egyebek mellett ezt mondta a Szőlő utcai ügy kapcsán Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben, amelyben a politológus ezúttal Bita Dániellel és Pető Péterrel beszélgetett. Az elemző kitért arra is, fontos, hogy milyen politikai téma kerül a karácsonyi asztalra a generációk találkozása alkalmával.

„Az, hogy a Szőlő utcáról beszélünk, nyilvánvalóan a Tisza Pártnak kedvez egy olyan időszakban, amikor sok olyan történet volt, ami a Tisza Párt számára messze nem volt ennyire kedvező, ráadásul itt állunk karácsony előtt nem sokkal, amikor a legfontosabb elemzői kérdés az, hogy mi kerül a karácsonyi asztalra politikai értelemben” – mondta Török Gábor.

Az elemző kiemelte, ha pár nappal korábban rögzítjük az adást, alighanem arról szólt volna a beszélgetés: karácsonykor leginkább arról társalognak majd a családok, hogy ki nyeri a választást, miért erősödik épp a Fidesz, mi az a program, amit a Tisza Párthoz kötnek és így tovább.

Ebben az értelemben is nagy fordulat a Szőlő utca ügye. A karácsony ugyanis az a választás előtti alkalom, amikor a generációk találkoznak, és a nagy pártok támogatottsága brutálisan eltér az egyes nemzedékek körében.

A műsorban mindemellett szó esett még

  • a Fidesz a kegyelmi és a Szőlő utcai ügyben elkövetett hibáiról és megoldási kísérleteiről,
  • hogy Magyar Péter miként igyekszik ezt az üggyel is igazolni: Magyarország nem működik,
  • a Fidesz új kampánylogikájáról, amelyben minden napot meg akarnak nyerni, digitálisan is,
  • Donald Trumpról, aki némiképp újrakeretezte Orbán Viktor amerikai látogatását,

A Törökülés legújabb epizódját a 24 Extra Csúcs-előfizetői tudják meghallgatni.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Exkluzív politikai elemzés Török Gáborral
Ez a Törökülés, a 24 Extra csúcscsomagjának előfizetői számára elérhető politikai elemző műsor. A havonta legalább kétszer jelentkező adásban Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Pető Péter beszélget Török Gáborral, az ország legismertebb politikai elemzőjével a magyar politika alakulásáról.
Török Gábor: Orbán Viktornak szenvedélye a futball, és ennek van politikai kockázata
Török Gábor: A Fidesz üzenete leegyszerűsödött arra, hogy Orbán Viktor
Török Gábor: A Fidesz alapvető problémája, hogy mindent kipróbált, de Magyar Péter meg sem ingott
Török Gábor: Nem látom, mi értelme lenne, hogy Varga Judit áldozatokat hozva belépjen egy ilyen kampányba
Török Gábor: A Szőlő utcai ügy újra rámutat, hogy a Fidesznek van Achilles-sarka
Török Gábor: Vannak arra utaló jelek, hogy bizalmi válság van a királyi udvarban
Török Gábor: A nyár újdonsága, hogy Hatvanpuszta kapcsán Orbán Viktor van a középpontban
Török Gábor: Orbán a veterán hajóskapitány, aki egy nagyon nagy viharra vár
Török Gábor: Ha elfogadjuk a kutatási adatokat, akkor megbillenést látunk, amit nagyon nehéz megfordítani
A Fidesz addig emeli a tétet, amíg Magyar Péter bele nem áll
Török Gábor: Orbán tihanyi beszéde lassan ölő méreg lehet
Ha nagyon vad dolgot kell mondani, Orbán Viktor a miniszterelnök-jelöltségről is képes lehet lemondani a hatalom megtartásáért
Török Gábor: Furcsának tűnik az Orbán Viktor-i kommunikáció magyarpéteresedése
Orbán Viktor halálos ítélete lenne, ha beleöregedett párttitkárnak látszana
Török Gábor: A Fidesz ilyennel még nem találkozott, mintha venné be a gyógyszereket, de még mindig lázas lenne
Török Gábor: A Tisza Párt útja megvan 2025-re, hogy hova vezet el, azt a Fidesz 2025-ös éve dönti el
Török Gábor: A magyar politikában a Fidesz-elefánt és a Tisza-kisegér versenyez egymással
Török Gábor: Magyar Péter az ellenzéki választók szemében kalapács
Legfrissebb epizódok
Török Gábor: A Szőlő utca kifejezetten veszélyes téma a Fidesznek karácsony előtt
Törökülés
Holoda Attila: Orbánék el fogják bukni ezt a pert
Della
Föld/osztás: Kinek a békéjét szövik Ukrajnában?
Föld/osztás
A sztori, amit senki nem mond el Szoboszlaiékról: mi történik valójában a Liverpoolnál?
Ziccer
Háromharmad
Súlyos vereségre készül a Fidesz?
Háromharmad
Napirend után: Meddig mémesítheti Orbán Viktor a családját?
Háromharmad
Orbán Moszkvába, Karácsony a Karmelitába megy, de mikor lesz béke?
Háromharmad
Megszabadíthatja-e Magyar Péter a nemzeti tizenegyet Orbán Viktortól?
Háromharmad
Della
Holoda Attila: Orbánék el fogják bukni ezt a pert
Della
Szent-Iványi István a Dellában: Orbán lett Putyin strómanja?
Della
Sok külföldi látogatót vesztett a Sziget Fesztivál
Della
Latorcai Csaba: Eszünk ágában sincs bedönteni Budapestet
Della
Első kézből
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből
Ziccer
A sztori, amit senki nem mond el Szoboszlaiékról: mi történik valójában a Liverpoolnál?
Ziccer
Kivel harcol Csányi Sándor?
Ziccer
„Repülés közben szereljük a gépet” – merre tart valójában a magyar futball?
Ziccer
Öt gól egy futballgyilkos ír csapattól? Valami nagyon félrement a magyar futballban
Ziccer
Buksó
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
Buksó
Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz
Buksó
Csepelyi Adrienn: Tudatosan szoktatnak le minket arról, hogy tájszólásban beszéljünk
Buksó
A szülők miatt olvasnak kevesebbet a kisfiúk? És hogy kapott rá a könyvekre Kadarkai Endre?
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
„Nem volt ezzel semmi probléma” – mondta Szijjártó a Putyin–Orbán-találkozón történt súlyos félrefordításokról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik