Török Gábor: A Szőlő utca kifejezetten veszélyes téma a Fidesznek karácsony előtt

„Az, hogy a Szőlő utcáról beszélünk, nyilvánvalóan a Tisza Pártnak kedvez egy olyan időszakban, amikor sok olyan történet volt, ami a Tisza Párt számára messze nem volt ennyire kedvező, ráadásul itt állunk karácsony előtt nem sokkal, amikor a legfontosabb elemzői kérdés az, hogy mi kerül a karácsonyi asztalra politikai értelemben” – mondta Török Gábor.

Az elemző kiemelte, ha pár nappal korábban rögzítjük az adást, alighanem arról szólt volna a beszélgetés: karácsonykor leginkább arról társalognak majd a családok, hogy ki nyeri a választást, miért erősödik épp a Fidesz, mi az a program, amit a Tisza Párthoz kötnek és így tovább.

Ebben az értelemben is nagy fordulat a Szőlő utca ügye. A karácsony ugyanis az a választás előtti alkalom, amikor a generációk találkoznak, és a nagy pártok támogatottsága brutálisan eltér az egyes nemzedékek körében.

A műsorban mindemellett szó esett még

a Fidesz a kegyelmi és a Szőlő utcai ügyben elkövetett hibáiról és megoldási kísérleteiről,

hogy Magyar Péter miként igyekszik ezt az üggyel is igazolni: Magyarország nem működik,

a Fidesz új kampánylogikájáról, amelyben minden napot meg akarnak nyerni, digitálisan is,

Donald Trumpról, aki némiképp újrakeretezte Orbán Viktor amerikai látogatását,

