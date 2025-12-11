Török Gábor: A Szőlő utca kifejezetten veszélyes téma a Fidesznek karácsony előtt

„Az, hogy a Szőlő utcáról beszélünk, nyilvánvalóan a Tisza Pártnak kedvez egy olyan időszakban, amikor sok olyan történet volt, ami a Tisza Párt számára messze nem volt ennyire kedvező, ráadásul itt állunk karácsony előtt nem sokkal, amikor a legfontosabb elemzői kérdés az, hogy mi kerül a karácsonyi asztalra politikai értelemben” – mondta Török Gábor.
Az elemző kiemelte, ha pár nappal korábban rögzítjük az adást, alighanem arról szólt volna a beszélgetés: karácsonykor leginkább arról társalognak majd a családok, hogy ki nyeri a választást, miért erősödik épp a Fidesz, mi az a program, amit a Tisza Párthoz kötnek és így tovább.
Ebben az értelemben is nagy fordulat a Szőlő utca ügye. A karácsony ugyanis az a választás előtti alkalom, amikor a generációk találkoznak, és a nagy pártok támogatottsága brutálisan eltér az egyes nemzedékek körében.
A műsorban mindemellett szó esett még
- a Fidesz a kegyelmi és a Szőlő utcai ügyben elkövetett hibáiról és megoldási kísérleteiről,
- hogy Magyar Péter miként igyekszik ezt az üggyel is igazolni: Magyarország nem működik,
- a Fidesz új kampánylogikájáról, amelyben minden napot meg akarnak nyerni, digitálisan is,
- Donald Trumpról, aki némiképp újrakeretezte Orbán Viktor amerikai látogatását,
