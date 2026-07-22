Az euró és a vízhiány fogja mozgatni a lakásárakat

Megnyugodni látszik a magyarországi ingatlanpiac, stabilizálódnak az árak, de ezt nem a kormányváltás magyarázza, anélkül is konszolidálódott volna a szektor. A befektetők számára most nem annyira vonzó a piac, mint volt korábban. A következő fordulatot az euró bevezetése hozhatja el: az alacsony kamatok, az olcsóbbá váló hitelek és a más országokéival összehasonlíthatóvá váló árak visszahozzák a keresletet Balogh László várakozása szerint.

Kié a kiszáradt meder?

A lakásvásárlási döntéseknél új elemként jelenhet meg a klímaválság. Az elmúlt években a rezsiszámla vált fontos tényezővé, a jövőben az adott település, térség vízellátása lehet egyre fontosabb mérlegelési szempont. A háztartási vízigények kiszolgálása mellett az ingatlanpiac szempontjából új helyzetet hozhatnak a megváltozó környezet miatti viták. Vendégünk szerint nagyon komoly kérdéseket vet fel például, hogy az állóvizeink apadása, a vízfelület visszaszorulása miatt növekvő méretű kiszáradt mederrész hogyan viszonyul a vízpart menti telkek tulajdonviszonyaihoz.

„Tegyük fel, eddig volt egy vízparti telkem. Odébb ment 2-3 méterrel a víz: akkor nagyobb lett a telkem? Kihúzhatom a kerítést? Elbirtokolhatom? Ez engem pozitívan vagy negatívan érint? Olyan jogi kérdések is felvetődnek a klímaválság kapcsán, amibe eddig bele sem gondoltunk” – fejtegette a műsorban.

Agyaggalamb-lövészet

Balogh László egyetértett azzal, hogy a tervezett vagyonadó 1 milliárd forintos adóalapja szélesebb kört érhet el, mint akiket első körben a kormány célba akar venni.

Az elmúlt évek ingatlan-áremelkedései után, akinek van 4-5 ingatlana, nagy valószínűséggel ott fog táncolni a vagyonadó-kötelezettség határán

– mondta.

Ma még nem látni szerinte, hogy ez milyen hatással lesz az ingatlanpiacra, a jogszabályokat még nem ismerjük. Olyan ez, mintha egy hullámokon lovagló szörfösnek kellene agyaggalamb-lövészetet végrehajtania – utalt arra, hogy részletszabályok nélkül nehéz megítélni a vagyonadóztatás hatását.

Gólyák, figyelem!

A következő hetekben induló albérletpiaci boom – a tanévkezdés miatt sok diák keres ilyenkor kiadó lakást – annyiban más lesz a főváros belső részein, mint a korábbiak, hogy az érintett kerületek maguk kezdtek a rövid távú lakáskiadás, az airbnb-piac szabályozásának szigorításába. Az éves albérletpiaci árnövekedés csillapodott: a KSH és az ingatlan.com közös lakbérindexe szerint az elmúlt hónapokban az éves drágulás mértéke 4-5 százalékra mérséklődött országosan, illetve Budapesten is. Vendégünk szerint ez a mérték nagyjából akkora, amekkorát Európa nagyvárosaiban – Berlinben, Párizsban, Rómában – figyelhetünk meg.