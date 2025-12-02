buksó - podcastirodalomszabó t. anna
Buksó

Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés

admin Nyáry Krisztián
2025. 12. 02. 21:01
Az elmúlt félévben Szabó T. Annának két új könyve is megjelent. Az Erősebb nálam egy igazán elmélyült novelláskötet a függőségről és az önkontrollról, a Neked hoztam pedig egy játékos hangú „adventi versnaptár”. A József Attila-díjas szerző mindkettőről mesél Nyáry Krisztiánnak, aki egyebek mellett arról is kérdezi, hogy a menekülés az önvédelemmel vagy a szabadsággal egyenlő-e inkább. Kiderül, hogy mivel ugratta Lator László rendszeresen Szabó T.-t, de szó lesz a kiszolgáltatottságról, a testről és a vágyakról, a megbélyegzésről, sőt még a fáradtság ellenszerének titkára is fény derül.

Dragomán György és Szabó T. Anna egy év híján három évtizede házasok, azóta írnak és olvasnak egymásnak – na, meg nekünk. Olyan is előfordult kapcsolatuk elején, hogy egyetlen citromra volt csak pénzük, mostanra azonban a nélkülözés egy meghatározó, de szép adventi emlékké szelídült. A Neked hoztam is valami hasonlót ígér az olvasónak: e versekkel színesebbé tehető a karácsonyi várakozás. Az Erősebb nálam novellái a várakozás helyett a vágyakozásról szólnak. Szabó T. Anna szerint a korábbi könyvei arra világítottak rá, hogy az ember miként akar uralmat gyakorolni a másik felett, míg ebben a kötetben az önmagunkon való uralmat igyekszik körbejárni:

Nem gondolom azt, hogy el kellene nyomni a vágyat. Beszélni kell róla, gondolkodni kell róla, de helye van az életben.

A társadalmi megbélyegzés, az elfojtás és a szégyen is megjelenik a történetekben, ám a szerző szerint nem ezeken van a legnagyobb hangsúly: „Fel vagyunk függesztve ég és föld közé, engem ez érdekel. A vágy az egésznek csak a földi manifesztációja. Mindig is ez érdekelt a legjobban.”

A Körhinta című novellának már az alaphelyzete is izgalmas, hiszen egy régi fotósorozat emlékezteti a – történetesen Anna névre hallgató – főhőst egy kamaszkori szerelemre. A hallgatók és az olvasók is jogosan gondolhatják,hogy valamilyen autofikciós párhuzam van a háttérben a szerző és szereplője között. Szabó T. Anna ugyan először megpróbált kitérni az egyértelmű válasz alól, de Nyáry Krisztián kitartóan kíváncsi volt a megfejtésre:

– Szabó T.: „Nem rajtam múlt ez a játék.”

–  Nyáry: „Hogy hogy nevezed el a hőst, az rajtad múlik.”

– Szabó T.: „Jó, jó. Átírtam egyébként. Rájöttem, hogy ez egy élettörténete valakinek, de nyilván személyes szövegekből indultak ki, amiket átírtam. Tehát más ember sorsa is megtörténhet velünk, összefonódik velünk. Az, hogy Anna, pedig nagy öröm volt, mert én nagyon szeretem a nevemet, nagyon gyakori irodalmi név. Lator László mindig azzal jött nekem, hogy idézett Kurt Schwitterstől (szerk: német dadaista képzművész, író, költő,szobrász), hogy Anna, Anna előről is olyan vagy, mint hátulról és ezt nagyon szeretem, tehát ez egy tükör. Nekem tulajdonképpen ez egy másik Anna így, hogy már leírtam.”

Az interjú előtt a Száz ív magány rovatban a most lezáruló év legnépszerűbb nemzetközi és hazai könyvtrendjeiről és olvasási szokásairól esik szó, az epizód végén pedig tíz újonnan megjelent régi-új novelláskötetet ajánlunk. Íme a lista:

Top Ten – 10 frissen megjelent magyar novelláskötet

Podcast könyvekről, Nyáry Krisztiánnal
A Buksó, a 24.hu podcast sorozata könyvekről, írókról, olvasókról és olvasásról, Nyáry Krisztián vezetésvel, a Líra könyvek támogatásával.
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
