Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz

Bognár Péter álkiriminek is tekinthető trilógiájának májusban jelent meg a harmadik része, az Elmész, visszajössz, sose halsz meg. A történet hőse egy rá kísértetiesen hasonlító karakter, aki miközben regényeket ír, lépten-nyomon bűnügyekkel is szembesül. Noha Bognár maga is olvas krimiket, kifejezetten kritikus a műfajjal szemben.

„Mindig az volt a furcsa tapasztalatom, hogy nagyon szeretem és vannak nagyon zseniális szerzők, nagyon érdekel a dolog, a végén mégis mindig iszonyatos csalódás mindegyik. Amikor befejeződik egy történet és felszámolódik a krimi intellektuális kihívása, és megtudom, hogy ki a gyilkos, utólag mindig felsejlik a dolog mögött álló masinéria. Ezzel sokáig nem tudtam mit kezdeni, hogy ez az egyébként baromi izgalmas műfaj, hogy lehet, hogy kilukad nekem a végére.”

Bognár Péter szerint az szerethető a krimikben, hogy általuk elhihetjük: az ember egy felsőbbrendű lény az intellektusa által, miközben a valóság ennél sokkal lehangolóbb. Talán ezért jutott arra Nyáry Krisztián, hogy Bognár sorozatának befejező részében a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb erővel jelenik meg valami nyers, kiszámíthatatlan gonoszság, mint az első kettőben. Ez a ténymegállapítás először meglepte a szerzőt, majd gondolkodóba ejtette.

„Az első könyvben is azt tudjuk meg, hogy félreértések sorozata, kulturálatlanság és hozzá nem értés okozza a gondokat. Itt is az egyetlen hullánk, aki körül bonyolódik a történet végül is nem valami állatias gonoszság miatt hal meg. Tehát van egy ilyen irányú válaszom, ugyanakkor egy idő után elkezdett az bosszantani, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, mert nemcsak az van, hogy van a világ, amiben történnek az emberi butaság következményeként balesetek.

Van olyan is, hogy van gonoszság, van bűn, és ennek az ábrázolása elkezdett érdekelni. Azt hiszem, igazad lehet abban, hogy ami engem érdekel, az egy öncélú gonoszság.

Krasznahorkai László két éve a Litera irodalmi portál hasábjain komoly dicsérő kritikát fogalmazott meg Bognár Péter életművéről, rá egy évre pedig fel is kérte, hogy írjon a hetvenedik születésnapjának alkalmából egy verset. Ez a személyes szál is visszaköszön Bognár új könyvében, hiszen Krasznahorkai születésnapi ünnepségét is megidézi.

„Valamilyen csúcspontot akartam tenni a regény végére, és ahogy ezen gondolkodtam, egyre többször jutott eszembe ez a születésnap, ahol úgy éreztem, hogy jól megragadható az emberi nagyság és az emberi kicsinység, az ember megdicsőülése és az ember bukásának a problematikája, mert árnyaltan lehet azzal foglalkozni, hogy van itt egy hatalmas nagy életmű, van itt egy hatalmas nagy író – ugyanakkor a nagyságban hol van benne a kicsinység? Sok változatban megírtam ezt a születésnapot és úgy éreztem, hogy ez nagyon szervesen bele tud épülni a regénybe.”

Felmerült az is, hogy vált Bognár életművében a próza egyre hangsúlyosabbá a költészetnél:

A reneszánsz életpálya az ugye az volt, hogy az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz. Tehát ez egy klasszikus reneszánsz költői karrier, de igen: nem tudom, hogy ez hogy van. Én nem érzem nagyon külön nemű dolognak se a színházat, se a prózát. Ez végül is mind ugyanazt csinálja, ugyanazt. Persze nagyon más dolgokat lehet megcsinálni benne, de nem éreztem soha, hogy itten nagy különbség lenne a kettő között.

Top Ten – 10+2 könyv friss irodalmi díjasoktól

+2