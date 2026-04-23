Török Gábor: Magyar Péter politikai érdeke, hogy beüzemeljék a guillotine-t

„Látszólag olyan, mintha Magyar Péter bármit megtehetne, mézeshetek vannak. De azt érzem, hogy azért a szavazótábornak van egy nagyon erős, egyértelmű elvárása, hogy a guillotine kerüljön beüzemelésre. És az a helyzet, hogy valójában Magyar Péter politikai érdeke is ez” – mondta Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, az egészében a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben a kétharmados Tisza győzelmet hozó választást követő első néhány napot értékelve.

Az ellenzéki szavazók, akik 16 éven keresztül szenvedték el az Orbán-kormányt, azok nyilvánvalóan Magyar Péterben – ahogy mindig is mondtam – egy kalapácsot látnak. Azt várják, hogy ez a kalapács lesújtson, a guillotine üzemeljen, a vér fröccsenjen. Ez a választói elvárás, én mindenhol ezt tapasztalom

– mondta Török Gábor, hozzátéve, hogy a Tisza Párt vezetőjének is az a politikai érdeke, hogy ne menjen ezzel szembe.

A politológus meglátása szerint Magyarra a következő hónapokban elképesztően nehéz, megosztó személyi, szakpolitikai és költségvetési döntések várnak, melyek akár megkezdhetik a nagyon széles Tisza-tábor lemorzsolódását, de legalábbis megosztóak lehetnek. Éppen ezért Török szerint a leendő miniszterelnöknek nem ártanak, hanem inkább használnak az olyan konfliktusos témák, mint a közjogi intézmények vezetőinek lemondatása vagy az elszámoltatás kérdése.

Ha ezeket le tudja úgy vezényelni, hogy a színpadra kirakja a guillotine-t, és a paraván mögött pedig viszi ezeket a döntéseket nagyobb figyelem nélkül, akkor számára ez jó dolog

– mondta az elemző.

A műsorban mindemellett szó esett arról, hogy

  • a győzteshez húzásnak vagy a vesztestől való távolodásnak tulajdoníthatók-e a Medián új, elsöprő Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatási számai?
  • Látszik-e a fény a Fidesz számára az alagút végén?
  • Hogyan kerülheti el Orbán Viktor az elgyurcsányosodást?
  • Miért az ellenoldal katasztrófaturistáinak beszélnek a fideszes politikusok a saját táboruk helyett?
  • Politikai vagy szakértői kormányzás várható?
  • Miben unikális Ruff Bálint az eddig bejelentett miniszterek között?
Török Gábor: Az Orbán-rendszernek nincs visszaút
Török Gábor: Magyar Péterrel olyan kontraszt képződött meg, amiben másképp látjuk Orbán Viktort
Török Gábor: Ami 14 évig a kapufáról befelé, 2024 óta kifelé pattan a Fidesznek
Török Gábor: Orbán Viktor országjárása kockázatos, de szüksége van rá
Török Gábor: A Fidesz politikai elitje egy vereséget talán el tudna viselni, egy kétharmadot nem
Török Gábor: Orbán Viktor azért provokál, mert nem látja megnyerve a választást
Török Gábor: Ebben a Fidesz-kampányban minden Orbán Viktor, Lázár János is Orbán Viktor
Török Gábor: Orbán királyi udvarában is iszonyatos erővel próbálják kideríteni, mi az igazság az eredményekről
Török Gábor: Nagyon sokáig posztorbánizmus lesz Magyarországon fordulat esetén is
Török Gábor: A Szőlő utca kifejezetten veszélyes téma a Fidesznek karácsony előtt
Török Gábor: Orbán Viktornak szenvedélye a futball, és ennek van politikai kockázata
Török Gábor: A Fidesz üzenete leegyszerűsödött arra, hogy Orbán Viktor
Török Gábor: A Fidesz alapvető problémája, hogy mindent kipróbált, de Magyar Péter meg sem ingott
Török Gábor: Nem látom, mi értelme lenne, hogy Varga Judit áldozatokat hozva belépjen egy ilyen kampányba
Török Gábor: A Szőlő utcai ügy újra rámutat, hogy a Fidesznek van Achilles-sarka
Török Gábor: Vannak arra utaló jelek, hogy bizalmi válság van a királyi udvarban
Török Gábor: A nyár újdonsága, hogy Hatvanpuszta kapcsán Orbán Viktor van a középpontban
Török Gábor: Orbán a veterán hajóskapitány, aki egy nagyon nagy viharra vár
Török Gábor: Ha elfogadjuk a kutatási adatokat, akkor megbillenést látunk, amit nagyon nehéz megfordítani
A Fidesz addig emeli a tétet, amíg Magyar Péter bele nem áll
Napirend után: Kattan bilincs fideszes csuklón?
Háromharmad
„Kokárdát tűztem magamra a választás után” – az Erste Bank vezére a Dellában
Della
Pánikban a magyar futball a választás után – de miért?
Ziccer
Háromharmad
Napirend után: Kattan bilincs fideszes csuklón?
Háromharmad
Szembenézés és megújulás: Van-e Orbán Viktor nélküli Fidesz?
Háromharmad
A Fideszben még nem látják, hogy mekkora vereséget szenvedtek
Háromharmad
Megdőlt, hogy Orbán Viktor a vidék nagy ismerője – Háromharmad a Fidesz-vereségről
Háromharmad
Della
„Kokárdát tűztem magamra a választás után” – az Erste Bank vezére a Dellában
Della
Eltűnhet a Fidesz? – Oszkó Péter a Dellában
Della
„Ez volt az utolsó tanácsom Orbán Viktornak” – Csaba László a Dellában
Della
Rossz hír a vagyonmenekítőknek: Dubajnak annyi
Della
Első kézből
József Attila: „Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam”
Első kézből
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Ziccer
Pánikban a magyar futball a választás után – de miért?
Ziccer
Merre tovább, Rossi-csapat?
Ziccer
Robbie Keane: vak vagy bátor?
Ziccer
Dilettantizmus, sakkfigurák, állami pénz – mi folyik Diósgyőrben?
Ziccer
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Buksó
Móricz Zsigmond bálványimádók áldozata lett, és műfenyő volt az első magyar karácsonyfa
Buksó
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
Buksó
Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
Leendő honvédelmi miniszterként üzent a Magyar Honvédség tagjainak Ruszin-Szendi Romulusz
