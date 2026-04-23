Török Gábor: Magyar Péter politikai érdeke, hogy beüzemeljék a guillotine-t

Az ellenzéki szavazók, akik 16 éven keresztül szenvedték el az Orbán-kormányt, azok nyilvánvalóan Magyar Péterben – ahogy mindig is mondtam – egy kalapácsot látnak. Azt várják, hogy ez a kalapács lesújtson, a guillotine üzemeljen, a vér fröccsenjen. Ez a választói elvárás, én mindenhol ezt tapasztalom

– mondta Török Gábor, hozzátéve, hogy a Tisza Párt vezetőjének is az a politikai érdeke, hogy ne menjen ezzel szembe.

A politológus meglátása szerint Magyarra a következő hónapokban elképesztően nehéz, megosztó személyi, szakpolitikai és költségvetési döntések várnak, melyek akár megkezdhetik a nagyon széles Tisza-tábor lemorzsolódását, de legalábbis megosztóak lehetnek. Éppen ezért Török szerint a leendő miniszterelnöknek nem ártanak, hanem inkább használnak az olyan konfliktusos témák, mint a közjogi intézmények vezetőinek lemondatása vagy az elszámoltatás kérdése.

Ha ezeket le tudja úgy vezényelni, hogy a színpadra kirakja a guillotine-t, és a paraván mögött pedig viszi ezeket a döntéseket nagyobb figyelem nélkül, akkor számára ez jó dolog

– mondta az elemző.

A műsorban mindemellett szó esett arról, hogy

a győzteshez húzásnak vagy a vesztestől való távolodásnak tulajdoníthatók-e a Medián új, elsöprő Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatási számai?

Látszik-e a fény a Fidesz számára az alagút végén?

Hogyan kerülheti el Orbán Viktor

az elgyurcsányosodást? Miért az ellenoldal katasztrófaturistáinak beszélnek a fideszes politikusok a saját táboruk helyett?

Politikai vagy szakértői kormányzás várható?

Miben unikális Ruff Bálint az eddig bejelentett miniszterek között?