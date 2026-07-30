Évtizedekre kihatnak a világra a döntések, amiket most hoznak Amerikában

Lindsey Graham szenátor – akinek a temetésére Volodimir Zelenszkij a héten az USA-ba érkezett – halálával az ukrán elnök mellett Donald Trump is sokat veszített, érvel a Földosztás új adásában Kerner Zsolt, aki azt is kifejti, miért hasznos a Patriot légvédelmi rakéta a háznál, de miért nem változtatja meg idén a háború menetét, hogy a jövőben Ukrajnában is gyártják őket.

A műsorban – amit most először hallgatói kérdéssel és az arra adott válasszal indítunk – még a következőkre térünk ki:

Miért az energiára futnak ki a mostani háborúk? Hol tart Magyarországban a beszerzés diverzifikálásában?

Melyik republikánus Trump-utódjelöltet hozza a helyzetbe az iráni bénázás?

Miért lenne még Kamala Harris is jobb helyzetben 2028-ban, mint 2024-ben volt, és mi hiányzik belőle?

Hogyan próbálja elérni az outsider Jon Ossoff, hogy minél többen akarják, hogy induljon, és mi lehet a hátránya?

A teljes, 51 perces adást a 24 Extra Csúcs-csomagjának előfizetői tudják meghallgatni, miután belépnek, de első csaknem 20 percét szabadon hozzáférhetővé tesszük: