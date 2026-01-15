Török Gábor: Orbán királyi udvarában is iszonyatos erővel próbálják kideríteni, mi az igazság az eredményekről

„Mindent meg kell változtatni, hogy semmi se változzon” – foglalta össze a Fidesz hozzáállását a választási kampányhoz Török Gábor.

Az elemző rámutatott, hogy ha a Fidesz kirajzolódó kampánystratégiáját, tervét nézzük, akkor egy dolog nincs benne: a valós tartalmi változás. A párt mindent megváltoztatott, ami formai, módszertani, technikai kérdés, például Orbán Viktor új helyeken és szerepekben tűnt fel, tömegesen cseréltek le jelölteket, de a Fidesz kongresszusa világosan megmutatta, hogy tartalmi változás nem történt.

A politológus így fogalmazott: „A párt módszertanilag, formailag rengeteget változtatott, de az, ahogyan hozzááll az ellenfélhez, az, ahogyan megpróbálja az ellenfelet keretezni, amilyen témákon keresztül az ellenfélről beszél, ugyanaz. Mit is mondott Orbán Viktor a kongresszuson? Migráció, gender, háború. Ez a három legfontosabb téma. Mintha 2022-ben lennénk, de a ‘24-es európai parlamenti választásnak is ezek voltak a témái. Tehát

ami szerintem nagyon hiányzik a Fidesz politikájából és kampányából, az az, hogy a Fidesz bármit mondjon arról, hogy 2026-tól mi lesz más, ha ők nyerik a választást.

A Törökülésben emellett szó esett még arról:

kik láthatnak valós közvélemény-kutatási adatokat a Fideszben és a „királyi udvarban”,

mekkora szerepe van az egyéni jelölteknek, és mit üzen a kormánypárt sorcseréje,

jó-e a kormánypárt választott szlogenje, a Biztos választás,

arról, hogy miről nem beszél egyáltalán Orbán Viktor,

valamint hogy behozható-e a Tisza Párt előnye, ha pontosak a Medián aktuális számai.

