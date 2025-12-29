József Attila: „Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam”

A teljes podcastot a 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői hallgathatják vagy nézhetik meg, de egy részletet mindenki számára elérhetővé teszünk:
Az adásban még ezekről esik szó:
- Lehetett-e volna költő József Attilából, ha nem hal meg a Mama?
- Miként látta magát József Attila, volt-e küldetéstudata?
- Hogyan kerülhet egy nincstelen fiú a párizsi Sorbonne-ra?
- Kik voltak életének legfontosabb szereplői?
- Beteg ember vagy ragyogó intellektus?
- Miért ilyen fontos József Attila még mindig?
