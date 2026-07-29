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Nem mondok le! – Windisch László a Dellában

admin Baka F. Zoltán
2026. 07. 29. 11:07
Az NKA-botrány is része lesz a Fidesz kampányköltései ellenőrzésének – derül ki az Állami Számvevőszék elnökével készült interjúnkból.

Nem mond le, és az eltávolítását sem tartja kivitelezhetőnek a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke.

Nem gondolom, hogy jó döntés lenne lemondani, és azt sem gondolom, hogy ilyen eltávolításra sor fog kerülni

– fogalmazott a Dellában Windisch László. Vendégünk mindazonáltal megemlítette, hogy az ÁSZ elnökeként – felrúgva ezzel a hagyományokat – az idén már nem kapott meghívást a közgazdász-vándorgyűlésre.

Vizsgálják az NKA-t

A számvevőszék működését az előző kormányzattól is érték kritikák, pedig csak a munkájukat végezték: ellenőrizték a közpénzek elköltését – állítja Windisch László. De vajon sikerült? – hogy egy klasszikust idézzünk.

Számos ügy robbant ki a választás óta – közpénzes állami alapok átláthatatlan, hűtlen kezelés gyanúját felvető tevékenysége, amit a Transparency International (TI) ásott ki, vagy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásai, illetve legutóbb az Eximbankhoz kapcsolódó, összességében az 1000 milliárd forintot karcoló ügyletei, melyek miatt feljelentések születtek. Ezekre az ügyekre emlékeztettük az ÁSZ elnökét, aki szerint a mandátumuk korlátot szab e téren, az Eximbank esetében például a bankfelügyeletet ellátó szervezetnek van szerinte hatásköre vizsgálatot folytatni.

Az NKA más eset, ott a számvevőszék a kampányfinanszírozás szempontjából fogja vizsgálni a költéseket, reagálva az erről szóló hírekre, a Fideszt érintő vizsgálat részeként. Windisch László szerint nehezíti ezt a munkát a Fidesz szervereinek lefoglalása, mert az e-mailek sem tudnak eljutni a címzettekhez.

Ki mit tud?

A Magyar Nemzeti Bank tavaly év elején kirobbant botrányáról, a nyomozás haladásáról az elnök sem tud többet, mint bármelyik olvasónk.

A jogi felelősségre vonáshoz fűződő reménykedéseket csillapítandó elmondta, hogy az ÁSZ ellenőrzései – részben hatáskör hiányában – nem tártak fel olyan bizonyítékokat, amelyek külső, azaz „fentről érkező” befolyást igazoltak volna, vagy a haszonhúzók ráhatását bizonyították volna. Ugyanakkor a nyomozó hatóságoknak nagyobb a mozgásterük e téren is.

Válasz Biró Ferencnek

„A bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést hajt végre” – fogalmazott Windisch Lászlóval kapcsolatban az Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc Pál, miután a számvevőszék elnöke kezdeményezte a visszahívását.

Erről, valamint az ügy hátteréről is kérdeztük a vendégünket, aki szerencsétlen jogi szabályozásról beszélt, amely az ÁSZ elnökének döntéséhez köti egy tőle független szervezet vezetőjének elmozdítását.

Ahol minden a pénz körül forog
Magyarország meghatározó gazdasági podcast műsora, a Della azoknak szól, akik érteni is akarják a világot, nem csak szemlélni. Mi segítünk elválasztani a fontosat a haszontalantól, az igazságot a hazugságtól, az értékeset a talmitól. Ehhez segítségül a legjobb szakértőket üzletembereket, gazdaságpolitikusokat hívjuk be a Dellába. A műsorvezető Baka F. Zoltán.
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