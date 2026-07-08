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Törökülés

Török Gábor: Magyar Péter távolléte mutatta meg, hogy többféle Tisza van

admin Török Gábor
admin Schultz Nóra
admin Bánszegi Rebeka
2026. 07. 08. 18:05
„Amit eddig látunk, abból próbáljuk kitalálni azt, hogy mi is a Tisza. Mi a Tisza iránya, mi az, ami meghatározza a működésüket. Szerintem amit látunk, az az, hogy elég sokféle Tisza van. Akár ha a 17. alkotmánymódosítást nézzük, abba is én legalább belelátok kettőt” – mondta Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, az egészében a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, az ezúttal Schultz Nórával kiegészült Törökülésben.

Tudom, hogy rosszak ezek a történelmi hasonlatok, de azt gondolom, hogy van egy girondista, meg egy jakobinus Tisza. Van egy része, amelyik, úgy érzem, őszintén hisz abban, hogy a hatalomgyakorlást másképp kell folytatni, vissza kell állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét. De ugyanakkor ott van benne a jakobinus Tisza is, amely térfoglaló, amelyik azt gondolja, hogy a népakarat az elsődleges, és minden más szempontot visz

– véli Török Gábor, hozzátéve, hogy a mostani hét kivétel, mivel Magyar Péter nem vett részt a parlamenti üléseken. Ez a helyzet megmutatta, hogy a miniszterelnöktől függetlenül is van politikai produktum a pártnál, van egy másik Tisza is, és lehet másmilyen is a Tisza.

Orbán Viktor 16 éves kormányzása alatt mindig megvolt ez a kérdés, hogy lehet-e konszolidálódni. Tehát hogy tud-e majd Magyar Péter konszolidálódni? Lesz-e másféle Magyar Péter? Lesz-e nyugodtabb, kevésbé agresszív, kevésbé konfrontatív? Szerintem nem

– fogalmazott az elemző, aki szerint jelenleg nem érdeke Magyar Péternek, hogy változzon. A kérdés az, hogyha esetleg már érdeke lesz, hogy másképpen jelenjen meg, akkor képes lesz-e vagy akarja-e megtenni ezt a változást.

Schultz Nóra szintén a heterogenitást hangsúlyozta a Tisza Párttal kapcsolatban, ugyanakkor szerinte ez elsősorban stílusban, és nem a képviselt álláspontokban nyilvánul meg.

Érdekes mozzanat volt még a múlt héten az a Forsthoffer Ágnessel való összezörrenése, ami rámutatott arra, hogy nemcsak a Fidesszel szembeni konfrontativitás egy választói elvárás, hanem a Tisza egysége is

– mondta a politológus, hozzátéve, hogy a házelnök és a kormányfő összekülönbözése kapcsán valamelyest korrekcióra kényszerült a miniszterelnök. Tehát vannak határai a konfrontativitásnak, és látszanak a jelei annak, hogy nem ugyanaz kampányolni, mint kormányozni.

A műsorban mindemellett szó esett arról, hogy

  • miért katasztrófa a Fidesz „Stop önkény!” kommunikációja?
  • Miben tűnik a mostani ellenzék az óellenzék paródiájának?
  • Hova tűnt Orbán Viktor hatalmi árnyéka?
  • Lehet-e mártír a volt miniszterelnökből?
  • Miért a választási törvény módosítása lenne a rendszerváltás igazi lakmuszpapírja?
  • Merre tart Magyar Péter maratonfutása?
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Exkluzív politikai elemzés Török Gáborral
Ez a Törökülés, a 24 Extra csúcscsomagjának előfizetői számára elérhető politikai elemző műsor. A havonta legalább kétszer jelentkező adásban Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Pető Péter beszélget Török Gáborral, az ország legismertebb politikai elemzőjével a magyar politika alakulásáról.
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