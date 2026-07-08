Török Gábor: Magyar Péter távolléte mutatta meg, hogy többféle Tisza van

Tudom, hogy rosszak ezek a történelmi hasonlatok, de azt gondolom, hogy van egy girondista, meg egy jakobinus Tisza. Van egy része, amelyik, úgy érzem, őszintén hisz abban, hogy a hatalomgyakorlást másképp kell folytatni, vissza kell állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét. De ugyanakkor ott van benne a jakobinus Tisza is, amely térfoglaló, amelyik azt gondolja, hogy a népakarat az elsődleges, és minden más szempontot visz

– véli Török Gábor, hozzátéve, hogy a mostani hét kivétel, mivel Magyar Péter nem vett részt a parlamenti üléseken. Ez a helyzet megmutatta, hogy a miniszterelnöktől függetlenül is van politikai produktum a pártnál, van egy másik Tisza is, és lehet másmilyen is a Tisza.

Orbán Viktor 16 éves kormányzása alatt mindig megvolt ez a kérdés, hogy lehet-e konszolidálódni. Tehát hogy tud-e majd Magyar Péter konszolidálódni? Lesz-e másféle Magyar Péter? Lesz-e nyugodtabb, kevésbé agresszív, kevésbé konfrontatív? Szerintem nem

– fogalmazott az elemző, aki szerint jelenleg nem érdeke Magyar Péternek, hogy változzon. A kérdés az, hogyha esetleg már érdeke lesz, hogy másképpen jelenjen meg, akkor képes lesz-e vagy akarja-e megtenni ezt a változást.

Schultz Nóra szintén a heterogenitást hangsúlyozta a Tisza Párttal kapcsolatban, ugyanakkor szerinte ez elsősorban stílusban, és nem a képviselt álláspontokban nyilvánul meg.

Érdekes mozzanat volt még a múlt héten az a Forsthoffer Ágnessel való összezörrenése, ami rámutatott arra, hogy nemcsak a Fidesszel szembeni konfrontativitás egy választói elvárás, hanem a Tisza egysége is

– mondta a politológus, hozzátéve, hogy a házelnök és a kormányfő összekülönbözése kapcsán valamelyest korrekcióra kényszerült a miniszterelnök. Tehát vannak határai a konfrontativitásnak, és látszanak a jelei annak, hogy nem ugyanaz kampányolni, mint kormányozni.

A műsorban mindemellett szó esett arról, hogy

miért katasztrófa a Fidesz „Stop önkény!” kommunikációja?

Miben tűnik a mostani ellenzék az óellenzék paródiájának?

Hova tűnt Orbán Viktor hatalmi árnyéka?

hatalmi árnyéka? Lehet-e mártír a volt miniszterelnökből?

Miért a választási törvény módosítása lenne a rendszerváltás igazi lakmuszpapírja?

Merre tart Magyar Péter maratonfutása?