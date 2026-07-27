Orbán: Süllyesztő vagy visszatérés?

Orbán egy éve 4/5 feliratú pólóban feszített Tusványoson. Idén úgy adta elő világértelmező beszédét, hogy a Tisza mellett a közvélemény négyötöde. Mégis azt állítja: „Az a tervem, hogy jövőre kormányzati ciklusnyitó előadást fogunk majd itt tartani.” Blöfföl? S mit kezd ezzel Magyar Péter? Jövőre ő lesz a szónok Tusnádfürdőn? A soron kívüli adásban Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt, valamint Nagy József keresi a választ.
Első kézből
Kele János: A futball legalább annyira szeretné használni a hatalmat, amennyire a hatalom a futballt
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Filéző
Reklámszünet
Nincs rá szó
Szintén zenész
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Szerintem
Sorozatlövő
Határsértők
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