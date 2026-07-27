Orbán: Süllyesztő vagy visszatérés?

Orbán egy éve 4/5 feliratú pólóban feszített Tusványoson. Idén úgy adta elő világértelmező beszédét, hogy a Tisza mellett a közvélemény négyötöde. Mégis azt állítja: „Az a tervem, hogy jövőre kormányzati ciklusnyitó előadást fogunk majd itt tartani.” Blöfföl? S mit kezd ezzel Magyar Péter? Jövőre ő lesz a szónok Tusnádfürdőn? A soron kívüli adásban Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt, valamint Nagy József keresi a választ.