gazdag józsefkálnoki kis attilakönyvbemutatóközéppályás
Első kézből

A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”

admin Kálnoki Kis Attila
admin Pető Péter
Gazdag József
2025. 11. 20. 21:10
Hogyan született a Szoboszlai Dominikról szóló könyv? Hogyan kell érteni azt a 10 ezer órát, amit az édesapa, Szoboszlai Zsolt szerint bele kell tenni, hogy valakiből világklasszis focista lehessen? És megismételhető-e a sztori, vagy Dominik történetéhez a csillagok szerencsés állása is kellett? A többi között ezekről a témákról beszélgetett a 24.hu főszerkesztője, Pető Péter A Szoboszlai-sztori című kötet szerzőjével, lapunk munkatársával, Kálnoki Kis Attilával, valamint a szerkesztővel, Gazdag József író-újságíróval. Első kézből a kuliasszatitkokról. A felvétel közönség előtt, a Dugattyús közösségi térben zajlott könyvbemutatón készült.

A 24.hu heti sztorijai a 24.hu újságíróival
Ismerd meg a történések hátterét első kézből! Mostantól hetente elmeséljük, mit láttak, hallottak és tapasztaltak cikkeink szerzői.
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből: Ezt láttuk, hallottuk, tapasztaltuk és éreztük Kijevben
„Ezek meglehetősen obszcén kiskapuk” – szerzőnkkel a Schadl- és a Simonka-ügyről
Ha Kamala Harris az USA Magyar Pétere, ki a magyar George Clooney?
Mit keres a magyar hadsereg Csád keselyűrepülte útjain?
Azért is drága minden, mert olcsó az áramunk
Húsz percet volt nyitva a bolt, aminek a mása ma is működik, mégis több év börtönt érhet
27 éve rángatják a kormányaink ide-oda a budapesti repteret
Sokféleképpen segíthet nekünk Karsai Dániel utolsó ügye
Van-e baloldali gondolat az Európai Parlamentben?
25 milliárd forintnyi EU-s pénzt téríthettek el, Varga Mihályt is megkérdeztük az ügyről
Hippitanya, gyöngyskanzen, vallásokon átívelő művészeti központ: az Emírségek kevéssé ismert szegleteiben jártunk
Ezért tűnik úgy, hogy van miért magyarázkodnia az ügyészségnek
Meg tudja-e védeni magát a Spar a magyar kormánytól?
Olyan ziccert hagy ki a kormány az EU-ban, amit a Monarchiában még berúgtunk
Mit kellene tennie annak, aki tényleg meg akarná védeni a gyerekeket?
Átlátszó tévére vagy tenyerünkre vetítő mobilra van égetőbb szükségünk?
Kínaiak letelepednek, a magyar állam veszít, és milliárdok kerülnek Rogán ügyvéd barátjának gyerekei közelébe
Legfrissebb epizódok
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Sok külföldi látogatót vesztett a Sziget Fesztivál
Della
Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz
Buksó
Lakatos Péter: A társadalom tartozik a nemzetnek azzal, hogy hatékonyabban dolgozik
Bázishatás
Háromharmad
Washingtonban vagy Kőbányán érezte magát komfortosabban Orbán?
Háromharmad
Orbán megsörözteti Trumpot?
Háromharmad
Napirend után: Kinek baj, ha kicsekkolunk a közéletből az AI kampányok miatt?
Háromharmad
Ki jött ki jobban a Sziget-ügyből, és szintet léptek-e az MI-videók?
Háromharmad
Della
Sok külföldi látogatót vesztett a Sziget Fesztivál
Della
Latorcai Csaba: Eszünk ágában sincs bedönteni Budapestet
Della
Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány
Della
Az intelligens görényezés hozhat áttörést a Mol és a Janaf vitájában
Della
Első kézből
A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből
Ziccer
Öt gól egy futballgyilkos ír csapattól? Valami nagyon félrement a magyar futballban
Ziccer
A futball két arca: a spanyol alaposság és a magyar káosz
Ziccer
Szoboszlai Dominikban minden megvan ahhoz, hogy világmárka legyen belőle
Ziccer
Munka van, nem titok – a Szoboszlai-sztori, ahogy még nem hallottad
Ziccer
Buksó
Bognár Péter: Az elején az ember ír verseket a szexről, aztán idősebb korában pápa lesz
Buksó
Csepelyi Adrienn: Tudatosan szoktatnak le minket arról, hogy tájszólásban beszéljünk
Buksó
A szülők miatt olvasnak kevesebbet a kisfiúk? És hogy kapott rá a könyvekre Kadarkai Endre?
Buksó
A radiológia, a kardiológia és az onkológia lesznek az egyértelmű győztesei az AI-forradalomnak
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
Két nap múlva megszűnik a Szabad Európa magyar kiadása
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik