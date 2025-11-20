A Szoboszlai-sztori: „Vattában felnőtt gyerekből nem lesz világklasszis”

Hogyan született a Szoboszlai Dominikról szóló könyv? Hogyan kell érteni azt a 10 ezer órát, amit az édesapa, Szoboszlai Zsolt szerint bele kell tenni, hogy valakiből világklasszis focista lehessen? És megismételhető-e a sztori, vagy Dominik történetéhez a csillagok szerencsés állása is kellett? A többi között ezekről a témákról beszélgetett a 24.hu főszerkesztője, Pető Péter A Szoboszlai-sztori című kötet szerzőjével, lapunk munkatársával, Kálnoki Kis Attilával, valamint a szerkesztővel, Gazdag József író-újságíróval. Első kézből a kuliasszatitkokról. A felvétel közönség előtt, a Dugattyús közösségi térben zajlott könyvbemutatón készült.
Legfrissebb epizódok
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Ziccer
Buksó
Filéző
Reklámszünet
Nincs rá szó
Szintén zenész
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Szerintem
Sorozatlövő
Határsértők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!