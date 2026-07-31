Az energiakrízis, önmaga vagy a Fidesz Magyar Péter kihívója?

A paksi atomerőmű leállása kapcsán kibontakozó energiakrízistől indult Bánszegi Rebeka, Papp Atilla és Pető Péter az aktuális Háromharmadban, hogy aztán Magyar Péter ki nem kényszerített hibáin és a miniszterelnöki kommentelés szükségességének kérdésén át a Parlament által a héten megszavazott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáig és a politikai bosszú természetéig jussanak.