Az energiakrízis, önmaga vagy a Fidesz Magyar Péter kihívója?

A paksi atomerőmű leállása kapcsán kibontakozó energiakrízistől indult Bánszegi Rebeka, Papp Atilla és Pető Péter az aktuális Háromharmadban, hogy aztán Magyar Péter ki nem kényszerített hibáin és a miniszterelnöki kommentelés szükségességének kérdésén át a Parlament által a héten megszavazott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáig és a politikai bosszú természetéig jussanak.
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