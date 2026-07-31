Tízezer milliárd forinthoz juthatna az egészségügy – Kóka János a Dellában

Ismeri Ruff Bálintot, ismeri Bóka Jánost, alapvetően nincs róluk rossz emléke az SZDSZ-es időkből, és nem sértődött meg azon, hogy visszaemlékezések szerint Ruff és generációja lesújtó véleménnyel volt a politikai karaktere egyengetéséről – derül ki Kóka János egészségügyi vállalkozó, volt miniszter interjújából, amit a Della podcastnak adott.

Mindkét, utóbb magas rangra emelkedett politikust (Ruff jelenleg a Miniszterelnökséget vezeti a Tisza-kormányban, Bóka európai uniós ügyekért felelt miniszterként az ötödik Orbán-kormányban, most a Fidesz parlamenti frakcióját vezeti) az SZDSZ-en belüli akkori politikai ellenlábasa, Fodor Gábor köréhez sorolta a műsorban.

Ők inkább Fodor Gábor támogatói voltak

– emlékezett vissza azokra az időkre.

Vendégünket kérdeztük arról is, kollaborált-e a Nemzeti Együttműködés Rendszerével, mivel magyarázza a kapott politikai és anyagi támogatásokat, és mi a helyzet a diplomata útlevelével.

Irány a tőzsde, irány Ukrajna

A harmincszázalékos közkézhányad egy jó becslés, jelentős tulajdonhányadot szeretnénk a tőzsdén keresztül a piacra bocsátani – mondta a Doktor24 két–hároméves időtávlatban tervezett tőzsdei bevezetéséről. Ezt megelőzően új befektetők társulhatnak az egészségügyi céghez. A terveket szerinte megalapozza, hogy idén már 20 milliárdos árbevételt és 1,5 milliárdos EBITDA-szintű eredményt érhetnek el.

Kóka János arról is beszélt, hogy ki akarnak lépni a régió piacaira, a Nyugat-Balkánt, Erdélyt említette, de elmondása szerint Ukrajna is felkerült a térképükre. Ott nagy lehetőségeket lát: ukrán kapcsolatrendszerén keresztül kapott információi szerint számos üzleti lehetőség nyílhat meg a magyar vállalkozások előtt – nem függetlenül a magyar belpolitikai életben történt változásoktól.

A befektetői érdeklődést fordított irányban is élénknek látja: tapasztalatai szerint a kormányváltás után jelentős mértékben megnőtt az érdeklődés a magyar piac iránt. Néhány óra alatt több megkeresés jutott el hozzá, mint előtte éveken át – mondta a műsorban. Ezt tartja az áprilisi választás egyik legnagyobb hozadékának. Ez segíthet ellensúlyozni a nemzetközi gazdaság esetleges megroppanását, amit elsősorban az iráni konfliktus miatt megrendülő energiapiac okozhat.

Levelet írt az igazságügyi miniszternek

Ami pedig a magyar egészségügyet illeti, az ágazat finanszírozására szolgáló egészségügyi kötvény kibocsátását ajánlja a kormány számára. Mint mondta, 10 év alatt tízezer milliárd forint plusz forráshoz juthatna az ágazat az általa javasolt, más forráselemeket is tartalmazó program végrehajtása esetén.

Természetesen szóba került a Doktor24-gyel szemben indult – majd a cég szempontjából kedvezően lezárt – felszámolási eljárás is, melynek tanulságai alapján a napokban az igazságügyi miniszterhez fordult egy figyelemfelhívó levélben, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő.