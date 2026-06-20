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A következő élő közvetítés része Cunha duplázott, a vb leggyorsabb góljával nyert Marokkó, hibátlan maradt a házigazda USA – élő hírfolyam a foci-vb kilencedik napjáról

Matheus Cunha kezdett, duplázott

Matheus Cunha gólöröme Haiti ellen.
Dan Mullan/Getty Images
Matheus Cunha gólöröme Haiti ellen.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 20. 03:10
Matheus Cunha gólöröme Haiti ellen.
Dan Mullan/Getty Images
Matheus Cunha gólöröme Haiti ellen.

Megint Vinícius Júnior volt az értelmi szerző, egy labdaszerzés után elindult középen, a keresztbe mozgó Cunhát kiugratta, aki pedig kicsit kisodródott ugyan, de a rövid fölső sarokba bombázta a labdát. Matheus Cunha duplázni tudott, Brazília pedig 2-0-ra vezet.

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