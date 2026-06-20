Matheus Cunha kezdett, duplázott

Megint Vinícius Júnior volt az értelmi szerző, egy labdaszerzés után elindult középen, a keresztbe mozgó Cunhát kiugratta, aki pedig kicsit kisodródott ugyan, de a rövid fölső sarokba bombázta a labdát. Matheus Cunha duplázni tudott, Brazília pedig 2-0-ra vezet.