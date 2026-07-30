Drámai a vízhiány: a kisoroszi szigetcsúcsot is átformálta az aszály

Már az űrből készült műholdfelvételeken is jól látszik, milyen sok víz hiányzik a Dunából. Ahogy Budapesten és az ország több másik pontján, úgy a Dunakanyarnál is szélsőségesen alacsony a folyó vízállása. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vízmércéi július 30-án reggel Nagymarosnál -75 centimétert, Vácnál pedig -64 centimétert mutattak. Mindkét érték alulmúlja a korábbi negatív rekordot. A lecsökkent vízszint jelentősen átformálja a térség látképét is, ami különösen jól látszik a kisoroszi szigetcsúcsnál, hazánk egyik legnépszerűbb pihenőhelyénél. Alábbi galériánkban látható a látványos változás:

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A vízállás eközben a Duna több másik szakaszán is kifejezetten alacsony. Paksnál -121 centimétert, Esztergomnál -31 centimétert, Bajánál -5 centimétert, Budapesten pedig 23 centimétert mutatnak a vízmércék.

Ez már a hajóforgalmat is akadályozza. A napokban egy szállodahajó zátonyra futott Gönyű térségében, több további szálloda- és teherhajó pedig várakozni kényszerül, mert az előttük álló szakaszokon nincs meg a biztonságos továbbhaladásukhoz szükséges vízmélység. Az alacsony vízszint miatt a Paksi Atomerőmű teljesítményét csökkenteni kellett, sőt a 3-as blokkját le is állították.

A vízhiány a folyóvizek mellett tavainkat is érinti: a Balaton 138 millió, a Fertő tó 100 millió, a Velencei-tó 23 millió köbméteres veszteségnél tart. A kormány a kialakult aszályhelyzetet nemzetstratégiai veszélynek nevezte, és emiatt rendkívüli készültséget rendelt el, Vízügyi Munkacsoportot alakított, és megemelte a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás díját.

Magyarországon az egyre intenzívebb és hosszabb aszályos időszakok hosszú évek óta súlyos problémát jelentenek. A szakértők ugyan régóta kongatják a vészharangot, a vízhiány enyhítését célzó érdemi intézkedéseket az eddigi kormányok mégsem hajtottak végre. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter most azt ígéri, hogy a jövőben ez máshogy lesz. A vele készült interjúnk, illetve további cikkeink a magyarországi vízhiánnyal kapcsolatban alább olvashatók: