„A világbajnokságot nem az első meccsen nyered meg” – a rosszul sikerült nyitómeccs után sem pánikol a brazilok edzője

Nem kezdte túl imponálóan a világbajnokságot a brazil válogatott, amely első csoportmeccsén múlt szombaton csupán döntetlent ért el Marokkó csapata ellen. Az eredmény mellett Brazília a mutatott játékára sem lehetett túl büszke a nyitómeccs után, de Carlo Ancelotti egyelőre nem aggódik. A csapat olasz szövetségi kapitánya a Haiti elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elismerte, hogy nem úgy sikerült a nyitány, ahogy tervezték, de a világbajnokságot nem az első meccsen kell megnyerni.

A játékosok önkritikusak voltak, ami nagyon pozitív. Úgy gondolom, megoldjuk a problémákat, továbbra is bízom abban, hogy versenyképesek leszünk. A világbajnokságot nem az első meccsen nyered meg

– mondta a korábban az AC Milannal és a Real Madriddal is BL -címeket nyerő olasz edző.

Ancelotti kitért arra is, hogy talán az a nyomás is befolyásolhatta egy-egy játékos teljesítményét, amit a brazil mez viselése jelent egy vébén, de hangsúlyozta, hogy a bizalmat meg kell adni azoknak a játékosoknak is, akik a Marokkó elleni meccsen – főleg az első félidőben – nem teljesítettek jól.

A szövetségi kapitány várhatóan így is belenyúl a kezdőcsapatába, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, elképzelhető, hogy lehetőséget kapnak frissebb arcok is. A sajtó a Marokkó elleni meccs óta a Real Madrid támadója, Endrick kezdőbe kerülését latolgatja folyamatosan, az olasz Gazzettánál viszont arra számítanak, hogy Ancelotti három helyen is belenyúl a kezdőbe, de a fiatal csatár így is a padon marad. A lap szerint az első meccshez képest Douglas Santos kerülhet be Alex Sandro helyére balhátvéd poszton, a középpályán Fabinho játszhat Casemiro helyett, míg elől Paqueta kerülhet ki a kezdőből Luiz Henrique javára.