Cunha duplázott, a brazilok az első félidőben elintézték Haitit

Az első fordulóban csereként szereplő Matheus Cunha ezúttal kezdőként lépett pályára, ami remekül sült el, hiszen az első félidőben duplázni tudott. Először Vinícius Júnior lövését követően kotorta be nagy mázlival a kipattanót a kapuba, majd a 36. percben labdaszerzést követően Vinícius passzát varrta fel a jobb felső, rövid sarokba.

Úgy tűnt, a brazilok akkor rúgnak gólt, amikor kedvük szottyan rá, de a hangulatot elrontotta egy kicsit Raphinha sérülése. A helyére beálló Lucas Páquetá ugratta ki tökéletesen Vinícius Júniort, aki higgadtan begurította a bal alsóba a harmadik gólt.

Térfélcsere után a brazilok már csak szórakoztak, a jobbnál is jobb helyzetet kerestek, extra cseleket is bevállaltak, így Haitinek is volt egy kis esélye gólt lőni, ám Danilo kihúzta a gólvonalról az Alissonról veszélyesen befelé hulló labdát. Még az ivószünet előtt szétforgácsolta Vinícius a felső lécet, mielőtt bejöhetett volna csereként a Ferencváros támadója, Lenny Joseph.

Egy másik cserejátékos talált be előbb, Endrick ugyanis könyörtelenül kihasznált egy lehetőséget, csak balszerencséjére lesről indult. Az eredmény így nem változott, Haiti maradt nulla pontos a csoportban, míg a Brazilok négy ponttal lényegében tovább is jutottak.