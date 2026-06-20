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Cunha duplázott, a brazilok az első félidőben elintézték Haitit

Matheus Cunha ünnepel Vinícius Júniorral.
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Matheus Cunha ünnepel Vinícius Júniorral.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 20. 04:31
Matheus Cunha ünnepel Vinícius Júniorral.
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Matheus Cunha ünnepel Vinícius Júniorral.
A brazil válogatott szombat hajnalban félgőzzel verte 3-0-ra Haitit a labdarúgó-világbajnokságon.

Az első fordulóban csereként szereplő Matheus Cunha ezúttal kezdőként lépett pályára, ami remekül sült el, hiszen az első félidőben duplázni tudott. Először Vinícius Júnior lövését követően kotorta be nagy mázlival a kipattanót a kapuba, majd a 36. percben labdaszerzést követően Vinícius passzát varrta fel a jobb felső, rövid sarokba.

Úgy tűnt, a brazilok akkor rúgnak gólt, amikor kedvük szottyan rá, de a hangulatot elrontotta egy kicsit Raphinha sérülése. A helyére beálló Lucas Páquetá ugratta ki tökéletesen Vinícius Júniort, aki higgadtan begurította a bal alsóba a harmadik gólt.

Térfélcsere után a brazilok már csak szórakoztak, a jobbnál is jobb helyzetet kerestek, extra cseleket is bevállaltak, így Haitinek is volt egy kis esélye gólt lőni, ám Danilo kihúzta a gólvonalról az Alissonról veszélyesen befelé hulló labdát. Még az ivószünet előtt szétforgácsolta Vinícius a felső lécet, mielőtt bejöhetett volna csereként a Ferencváros támadója, Lenny Joseph.

Egy másik cserejátékos talált be előbb, Endrick ugyanis könyörtelenül kihasznált egy lehetőséget, csak balszerencséjére lesről indult. Az eredmény így nem változott, Haiti maradt nulla pontos a csoportban, míg a Brazilok négy ponttal lényegében tovább is jutottak.

Jún. 20. Június 20. 02:30
PHILADELPHIA Lincoln Financial Field
BRA Brazília
3:0
HAI Haiti
C CSOPORT
közvetítés
Carlens Arcus
Arcus
3
Matheus Cunha
Cunha
22
Matheus Cunha
Cunha
35
Raphinha
Raphinha
39
Rayan
Rayan
39
Carlens Arcus
Arcus
45
Dominique Simon
Simon
45
Frantzdy Pierrot
Pierrot
45
Wilson Isidor
Isidor
45
Vinicius Junior
Vini Jr.
47
Frantzdy Pierrot
Pierrot
48
Josue Casimir
Casimir
61
Louicius Deedson
Deedson
61
Lucas Paqueta
L. Paqueta
63
Gabriel Martinelli
Martinelli
63
Matheus Cunha
Cunha
63
Endrick
Endrick
63
Douglas Santos
Douglas Santos
64
Ruben Providence
Providence
70
Lenny Joseph
Joseph
70
Danley Jean-Jacques
Jean Jacques
71
Vinicius Junior
Vini Jr.
79
Danilo
Danilo S.
79
Bruno Guimaraes
Bruno G.
80
Ederson
Ederson
80
Jean-R. Bellegarde
Bellegarde
81
Derrick Etienne Jr.
Etienne Jr
81
4-2-3-1
5-4-1
Alisson Ramses Becker A. Becker 1
Danilo Luiz da Silva Danilo 13
Douglas dos Santos Justino de Melo Douglas Santos 16
Gabriel dos Santos Magalhaes Gabriel 3
Marcos Aoas Correa Marquinhos 4
Bruno Guimaraes Rodriguez Moura Bruno G. 8
Carlos Henrique Casemiro Casemiro 5
Lucas Tolentino Coelho de Lima Paqueta L. Paqueta 20
Matheus Santos Carneiro Da Cunha Cunha 9
Raphael Dias Belloli Raphinha 11
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Vini Jr. 7
Johnny Placide Placide 1
Carlens Arcus Arcus 2
Hannes Delcroix Delcroix 5
Jean-Kevin Duverne Duverne 22
Martin Experience Experience 8
Ricardo Ade Ade 4
Danley Jean-Jacques Jean Jacques 17
Jean-Ricner Bellegarde Bellegarde 10
Frantzdy Pierrot Pierrot 20
Josue Casimir Casimir 21
Ruben Providence Providence 15
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