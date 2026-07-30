Az augusztusi kánikulában már csobbannék! – milyen összegből és mennyi idő alatt épülhet medence a kertünkben?

Szakértőként Bertényi Gergővel, a Dr. Bertényi Uszodatechnika ügyvezetőjével beszélgettünk. A cég 1987 óta foglalkozik uszodatechnikával, magánmedencék építésével, azokhoz tartozó kiegészítőkkel és gépészettel, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy őket kérdezzük a témában.
A cikk tartalmából
Cikkünkből kiderül:
- mire elég ma 3, 5, 10 vagy 20 millió forint, ha kerti medencét szeretnénk;
- augusztusra elkészülhet-e, ha csak most telefonálunk a kivitelezőnek;
- melyek azok a tételek, amik milliókkal megdobhatják az eredeti ajánlatot, és van-e értelme ezeknek;
- mennyibe kerül egy átlagos medence fenntartása;
- és mit választana magának egy medenceépítő, ha a saját pénzét kellene elköltenie.
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