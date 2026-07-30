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Kultúra

Az augusztusi kánikulában már csobbannék! – milyen összegből és mennyi idő alatt épülhet medence a kertünkben?

GETTY IMAGES
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 30. 20:28
GETTY IMAGES
Július végén, egy újabb hőhullám közepén könnyű arra jutni, hogy jövő nyár helyett inkább most kellene egy medence a kertbe. De ha ma felhívunk egy medenceépítőt azzal, hogy augusztusban már fürödni szeretnénk, mit mond? Kétmilliót készítsünk elő? Ötöt? Tízet? És benne van ebben az ásás, a gépészet, a burkolat és a medence körüli terület helyreállítása is? Szakemberrel mentünk végig a folyamatokon, hogy mennyibe kerül 2026-ban nulláról eljutni az első csobbanásig úgy, hogy közben költségvetési szempontokat is szem előtt tartunk.

Szakértőként Bertényi Gergővel, a Dr. Bertényi Uszodatechnika ügyvezetőjével beszélgettünk. A cég 1987 óta foglalkozik uszodatechnikával, magánmedencék építésével, azokhoz tartozó kiegészítőkkel és gépészettel, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy őket kérdezzük a témában.

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül:

  • mire elég ma 3, 5, 10 vagy 20 millió forint, ha kerti medencét szeretnénk;
  • augusztusra elkészülhet-e, ha csak most telefonálunk a kivitelezőnek;
  • melyek azok a tételek, amik milliókkal megdobhatják az eredeti ajánlatot, és van-e értelme ezeknek;
  • mennyibe kerül egy átlagos medence fenntartása;
  • és mit választana magának egy medenceépítő, ha a saját pénzét kellene elköltenie.
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