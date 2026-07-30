Kis híján tettlegességig fajult Krausz György Velence fideszes polgármesterének és a Velencei Korzót üzemeltető cég ügyvezetőjének a vitája csütörtökön.

Álláspontunk szerint Velence fideszes polgármestere agresszívan viselkedett, és több jelenlévőnek kellett közbelépnie, amikor a Gomi Kft. ügyvezetője felé indult olyan módon, amelyet mi fizikai konfliktus kezdeményezésének értékeltünk. Az eseményeket több jelenlévő tanú is látta. Velünk szemben is fenyegetően lépett fel, megpróbálta kilökni a kezünkből a telefont, és állításunk szerint négyszemközti verekedést próbált kiprovokálni. Megítélésünk szerint többször azt kiabálta: >>Ha férfi vagy, verekedjünk meg!<< A kialakult helyzet miatt komoly félelmet éreztünk

– írta Facebookon megjelenített közleményében a Velencei Korzó.

A polgármester szerint ő csak a nőket és a hivatali dolgozókat védte

A szóváltást nem sokkal később Krausz György is elismerte, ám Facebook-bejegyzésében részletesen kifejtette, szerinte mi vezetett idáig.

„A mai napon a Fejér Vármegyei Kormányhivatal két munkatársa szemlét tartott a Velence Korzón. A szemle tárgya egy olyan, mintegy 150 négyzetméteres felépítmény vizsgálata volt, amelyet a Gomi Kft. ügyvezetője, Berényi Csaba épített és amelyre Velence Város Önkormányzata nem adott ki tulajdonosi hozzájárulást” – írta.

Kollégáim – köztük a Polgármesteri Hivatal és a Kormányhivatal jelen lévő hölgy munkatársai – a megbeszélésről megrendülten jöttek ki. Elmondásuk szerint olyan hangnemben és olyan módon bánt velük Berényi Csaba, a Gomi Kft. ügyvezetője, amely emberként és nőként elfogadhatatlan. A történtekről videófelvétel is készült

– folytatja a polgármester, aki férfiként, emberként és polgármesterként is fontosnak tartja, hogy ilyen helyzetben kiálljon azok mellett, akiket méltatlan támadás ér.

A történtek miatt a Gomi Kft. rendőrségi feljelentést tett, és közleményükben arra kérik a hatóságot, hogy a jelen lévő tanúk meghallgatásával, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján teljes körűen vizsgálja ki az ügyet.

Mélyebb konfliktus állhat a szóváltás mögött

A feljelentésen túl politikai következményeket is szorgalmaznak:

Véleményünk szerint Krausz György a mai napon tanúsított magatartásával elvesztette a polgármesteri tisztség betöltéséhez szükséges közbizalmat. Ezért felszólítjuk Velence Képviselő-testületét és a polgármestert, hogy vállalják a politikai felelősséget

– írják.

Az önkormányzat – a Korzó tulajdonosa – és a Korzót üzemeltető cég kapcsolata jó ideje konfliktusos, ám az elmúlt napok Facebook-bejegyzései alapján úgy tűnik, a helyzet nem a rendeződés irányába halad. A cég szerint az önkormányzat célja a Korzó feletti ellenőrzés megszerzése, miközben az önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő felújítási és karbantartási munkálatok évek óta elmaradnak. A cég részéről már nem először merült fel a hivatalos kommunikációban, hogy új városvezetést szeretnének.

Közben az önkormányzat azt állítja, a Gomi Kft. nem teljesítette előírt kötelességét és az önkormányzat kérése ellenére sem zárta le a strandját, nem gondoskodott a július 23-tól érvényes fürdési tilalom betartatásáról.