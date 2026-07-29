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Nem az a jó út, ha az edzők az új Szoboszlait keresik – nem 10 évesen dől el, kiből lesz klasszis

Interjú Gáncsos Andrással 2026. június 8-án az MLSZ Székházban.
Varga Jennifer / 24.hu
Gáncsos András az MLSZ Sportigazgatóság Grassroots Osztályának vezetője.
Gabay Balázs
2026. 07. 29. 21:08
Interjú Gáncsos Andrással 2026. június 8-án az MLSZ Székházban.
Varga Jennifer / 24.hu
Gáncsos András az MLSZ Sportigazgatóság Grassroots Osztályának vezetője.
Gáncsos András állítja, probléma, hogy a grundok játékosközegét túlszabályozott, eredményközpontú szemlélet váltotta fel. Az MLSZ grassroots osztályának vezetője szerint a gyerekek többségéről sem a sportban, sem a tudományos vagy művészeti ágakban nem lehet megmondani 10-15 évesen, hogy ott lesznek-e a legjobbak között. Ezért szükséges a későn érők megtartása, amely a cseheknél, dánoknál már a rendszer része. Arról is faggattuk, itthon hogyan nőhet egyszerre a regisztrált játékosok száma, és pusztulhat nagy sebességgel a megyei futball. Gáncsos vallja, a futball társadalmi haszna akkor mutatkozik meg, ha egy klub képes harmadik otthonná válni.

Az UEFA Champions Innovate nevű eseményén, melyet a BL-döntő előtt rendeztek, ön az egyik panelbeszélgetésben azt mondta, a szabad játék alapját jelentő grundok közegét sok esetben túlszabályozott, eredményközpontú szemlélet váltotta fel. Először is tisztázzuk, vannak még grundok az országban?

A beszélgetésben is utaltam rá, hogy részemről nem az évtizedekkel ezelőtti grundok iránti romantikus vágyódásról van szó. Annak a szabad játéknak a szükségességére gondolok,

amelyben nincsenek szülők, edző a pálya szélén, senki sem ad utasításokat, a játékosok önfeledten, kreatívan, ám versenyszellemtől fűtve kemény meccseket játszanak.

Gyerekkoromban, a velünk szemben lévő parkban naponta vívtunk ilyen meccseket a ’90-es évek elején, illetve néha belógtunk a régi TF-pálya kopott füvesére, és játszottunk amíg ki nem kergetett a portás.

Vekerdy Tamást fontosnak tartom, ha oktatásról, nevelésről van szó: ő beszélt róla, mennyire kevéssé értékeljük már a szabad játék fontosságát. Amikor a gyerek önállóan, elmélyülten, kreatívan játszik. Azt gondolom, az évtizedekkel ezelőtt még ismert grundfoci a parkokban, suli után a pályákon a mai napig a legjobb fejlesztés a gyerekeknek, ha futballról van szó. Nem arról beszélek, hogy el kell felejteni a szervezett edzéseket. Az edzőkkel és a szülőkkel közösen kellene megtalálni azt a megoldást, hogyan lehet minél több ilyen szabad játékpercet biztosítani a kicsiknek. Bármilyen szinten, bármilyen életkorú gyerekekkel is dolgozik, sok edző számára jelenleg az a legfontosabb, hogy megtalálja a következő Szoboszlait vagy Puskást, ez nem biztos, hogy jó út.

Úgy gondolja, hogy az edzők zöme így gondolkodik?

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