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Foci foci vb 2026

Foci-vb: a hadsereg lőtt le egy csapat után kémkedő drónt

A dél-koreai játékosok edzése.
Ulises RUIZ / AFP
24.hu
2026. 06. 19. 13:14
A dél-koreai játékosok edzése.
Ulises RUIZ / AFP

A mexikói hadsereg lelőtt egy drónt, amely a fölött a sportkomplexum felett lebegett, ahol a labdarúgó-világbajnokságon szereplő dél-koreai válogatott edzett – írja az MTI a Yonhap hírügynökségre hivatkozva. Az incidens a Mexikó – Koreai Köztársaság (1-0) csoportmérkőzés előtt történt.

A cseheket korábban 2-1-re verő ázsiai együttes zártkörű edzést tartott Zapopanban, hogy gyakorolja a taktikát a nyitómeccsüket a dél-afrikaiakkal szemben 2-0-ra nyerő hazaiak ellen, amikor – még a bemelegítésnél – egy biztonsági tiszt észlelte, hogy egy drón lebeg a futballpálya felett. Riasztotta a szolgálatot teljesítő mexikói katonai egységet, amely lelőtte a szerkezetet. A két férfi, akikről feltételezik, hogy a drónt kezelték, elmenekült a helyszínről.

Az Associated Press mexikói kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az elmúlt napokban több drónt is hatástalanítottak, miközben azok stadionok körüli biztonsági zónákba és különböző válogatottak tartózkodási helyeire próbáltak bejutni.

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