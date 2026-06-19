Egy félidő alatt lerendezték az amerikaiak Ausztráliát

SEATTLE Lumen Field USA Egyesült Államok 2 : 0 AUS Ausztrália D CSOPORT közvetítés Cameron Burgess Burgess 10 Jordan Bos Bos 15 Alessandro Circati Circati 31 Alexander Freeman Freeman 42 Cameron Burgess Burgess 45 Jason Geria Geria 45 Nishan Velupillay Velupillay 45 Connor Metcalfe Metcalfe 45 Mohamed Toure Toure 45 Nestory Irankunda Irankunda 45 Antonee Robinson A. Robinson 55 Mathew Leckie Leckie 60 Cristian Volpato Volpato 60 Ricardo Pepi Pepi 73 Sebastian Berhalter Berhalter 73 P. Okon-Engstler Okon-Engstler 77 Jackson Irvine Irvine 77 Sergino Dest Dest 79 Joe Scally Scally 79 Antonee Robinson A. Robinson 79 Auston Trusty Trusty 79 Harry Souttar Souttar 88 Folarin Balogun Balogun 88 Jacob Italiano Italiano 88 Chris Richards Richards 92 Folarin Balogun Balogun 95 Haji Wright Wright 95 Weston McKennie McKennie 95 Giovanni Reyna Reyna 95 4-2-3-1 5-4-1 Matthew Freese Freese 24 Alexander Freeman Freeman 16 Chris Richards Richards 3 Tim Ream Ream 13 Antonee Robinson A. Robinson 5 Malik Tillman Tillman 17 Tyler Adams Adams 4 Sergino Gianni Dest Dest 2 Ricardo Pepi Pepi 9 Weston McKennie McKennie 8 Folarin Balogun Balogun 20 Patrick Beach Beach 18 Jacob Italiano Italiano 4 Alessandro Circati Circati 3 Harry Souttar Souttar 19 Cameron Burgess Burgess 21 Jordan Bos Bos 5 Mathew Allan Leckie Leckie 7 Aiden O'Neill O'Neill 13 Paul Okon-Engstler Okon-Engstler 24 Nishan Velupillay Velupillay 23 Mohamed Toure Toure 9

Az első perctől kezdve az Egyesült Államok lépett fel támadóbban a D csoport rangadóján, Sergino Dest már az első 10 percben megeresztett egy lövést az ausztrál kapura, de Beach ekkor még védeni tudott. A 11. percben góllá érett az amerikai fölény, a már Paraguay ellen is kiválóan játszó (és két gólt szerző) Balogun húzott el a baloldalon és tört be a tizenhatoson belülre, lement egészen az alapvonalig majd centerezett, a labdát végül nem egy csapattársa, hanem az ausztrálok védője, Burgess juttatta a saját kapujába, ezzel vezettek az amerikaiak.

Ausztrália ezután sem tudta felvenni az USA tempóját, miközben próbálta passzolva kihozni a labdát a saját kapujától. Ebből rengeteg eladott labda jött, és nem Tony Popovic csapatán múlott, hogy az ezekből adódó lehetőségeket nem váltotta góra az amerikai csapat. Pochettinóék a félidő második felére visszább vettek, de a meccset így is utalták, közben Dest és főleg Balogun kimondottan szép dolgokat műveltek a labdával. A félidő végén aztán egy pontrúgás után Freeman újabb gólt szerzett az USA-nak. A találatot előbb les címen elvették, majd a visszanézés után megadták, mert az amerikai jobbhátvéd nem volt lesen.

A második félidő elején Balogun révén könnyen megszerezhette volna a harmadik gólt az Egyesült Államok, de a monacói csatár ígéretes helyzetéből csak szöglet lett. Ezt követően az USA visszább vett, Aausztrália kijött a szorításból, de hiába tudta ellenfele térfelén tartani a labdát, tiszta helyzetekig nem jutott el, így maradt a 2–0

A meccsen akadtak bőven kemény belépők és durvaságok, a hosszabbításban azonban mégis a játékvezetőt kellett rövid ideig ápolni. Úgy tűnt, Felix Zwayer meghúzódhatott, de végül nem kellett cserélnie az utolsó pár percre.

Győzelmével az Egyesült Államok már a kieséses szakaszban érezheti magát, száz százalékos teljesíménnyel vezeti a csoportot az ausztrálok még izgulhatnak.