Egy félidő alatt lerendezték az amerikaiak Ausztráliát

Az első perctől kezdve az Egyesült Államok lépett fel támadóbban a D csoport rangadóján, Sergino Dest már az első 10 percben megeresztett egy lövést az ausztrál kapura, de Beach ekkor még védeni tudott. A 11. percben góllá érett az amerikai fölény, a már Paraguay ellen is kiválóan játszó (és két gólt szerző) Balogun húzott el a baloldalon és tört be a tizenhatoson belülre, lement egészen az alapvonalig majd centerezett, a labdát végül nem egy csapattársa, hanem az ausztrálok védője, Burgess juttatta a saját kapujába, ezzel vezettek az amerikaiak.
Ausztrália ezután sem tudta felvenni az USA tempóját, miközben próbálta passzolva kihozni a labdát a saját kapujától. Ebből rengeteg eladott labda jött, és nem Tony Popovic csapatán múlott, hogy az ezekből adódó lehetőségeket nem váltotta góra az amerikai csapat. Pochettinóék a félidő második felére visszább vettek, de a meccset így is utalták, közben Dest és főleg Balogun kimondottan szép dolgokat műveltek a labdával. A félidő végén aztán egy pontrúgás után Freeman újabb gólt szerzett az USA-nak. A találatot előbb les címen elvették, majd a visszanézés után megadták, mert az amerikai jobbhátvéd nem volt lesen.
A második félidő elején Balogun révén könnyen megszerezhette volna a harmadik gólt az Egyesült Államok, de a monacói csatár ígéretes helyzetéből csak szöglet lett. Ezt követően az USA visszább vett, Aausztrália kijött a szorításból, de hiába tudta ellenfele térfelén tartani a labdát, tiszta helyzetekig nem jutott el, így maradt a 2–0
A meccsen akadtak bőven kemény belépők és durvaságok, a hosszabbításban azonban mégis a játékvezetőt kellett rövid ideig ápolni. Úgy tűnt, Felix Zwayer meghúzódhatott, de végül nem kellett cserélnie az utolsó pár percre.
Győzelmével az Egyesült Államok már a kieséses szakaszban érezheti magát, száz százalékos teljesíménnyel vezeti a csoportot az ausztrálok még izgulhatnak.
A csoport állása
1. USA 2 2 – – 6-1 6 pont
2. Ausztrália 2 1 – 1 2-2 3
3. Törökország 1 – – 1 0-2 0
4. Paraguay 1 – – 1-4 0
A 3. forduló programja (június 26., péntek)
04.00: Paraguay– Ausztrália
04.00: Törökország – USA