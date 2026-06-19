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Egy félidő alatt lerendezték az amerikaiak Ausztráliát

Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images
admin Rugli Tamás
2026. 06. 19. 23:21
Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images
Elég volt az Egyesült Államoknak, hogy az első félidőben domináltak a pályán, megérdemelten győzték le 2–0-ra Ausztráliát ezzel gyakorlatilag már az egyenes kieséses szakaszban Mauricio Pochettino együttese.
Jún. 19. Június 19. 21:00
SEATTLE Lumen Field
USA Egyesült Államok
2:0
AUS Ausztrália
D CSOPORT
közvetítés
Cameron Burgess
Burgess
10
Jordan Bos
Bos
15
Alessandro Circati
Circati
31
Alexander Freeman
Freeman
42
Cameron Burgess
Burgess
45
Jason Geria
Geria
45
Nishan Velupillay
Velupillay
45
Connor Metcalfe
Metcalfe
45
Mohamed Toure
Toure
45
Nestory Irankunda
Irankunda
45
Antonee Robinson
A. Robinson
55
Mathew Leckie
Leckie
60
Cristian Volpato
Volpato
60
Ricardo Pepi
Pepi
73
Sebastian Berhalter
Berhalter
73
P. Okon-Engstler
Okon-Engstler
77
Jackson Irvine
Irvine
77
Sergino Dest
Dest
79
Joe Scally
Scally
79
Antonee Robinson
A. Robinson
79
Auston Trusty
Trusty
79
Harry Souttar
Souttar
88
Folarin Balogun
Balogun
88
Jacob Italiano
Italiano
88
Chris Richards
Richards
92
Folarin Balogun
Balogun
95
Haji Wright
Wright
95
Weston McKennie
McKennie
95
Giovanni Reyna
Reyna
95
4-2-3-1
5-4-1
Matthew Freese Freese 24
Alexander Freeman Freeman 16
Chris Richards Richards 3
Tim Ream Ream 13
Antonee Robinson A. Robinson 5
Malik Tillman Tillman 17
Tyler Adams Adams 4
Sergino Gianni Dest Dest 2
Ricardo Pepi Pepi 9
Weston McKennie McKennie 8
Folarin Balogun Balogun 20
Patrick Beach Beach 18
Jacob Italiano Italiano 4
Alessandro Circati Circati 3
Harry Souttar Souttar 19
Cameron Burgess Burgess 21
Jordan Bos Bos 5
Mathew Allan Leckie Leckie 7
Aiden O'Neill O'Neill 13
Paul Okon-Engstler Okon-Engstler 24
Nishan Velupillay Velupillay 23
Mohamed Toure Toure 9

Az első perctől kezdve az Egyesült Államok lépett fel támadóbban a D csoport rangadóján, Sergino Dest már az első 10 percben megeresztett egy lövést az ausztrál kapura, de Beach ekkor még védeni tudott. A 11. percben góllá érett az amerikai fölény, a már Paraguay ellen is kiválóan játszó (és két gólt szerző) Balogun húzott el a baloldalon és tört be a tizenhatoson belülre, lement egészen az alapvonalig majd centerezett, a labdát végül nem egy csapattársa, hanem az ausztrálok védője, Burgess juttatta a saját kapujába, ezzel vezettek az amerikaiak.

Ausztrália ezután sem tudta felvenni az USA tempóját, miközben próbálta passzolva kihozni a labdát a saját kapujától. Ebből rengeteg eladott labda jött, és nem Tony Popovic csapatán múlott, hogy az ezekből adódó lehetőségeket nem váltotta góra az amerikai csapat. Pochettinóék a félidő második felére visszább vettek, de a meccset így is utalták, közben Dest és főleg Balogun kimondottan szép dolgokat műveltek a labdával. A félidő végén aztán egy pontrúgás után Freeman újabb gólt szerzett az USA-nak. A találatot előbb les címen elvették, majd a visszanézés után megadták, mert az amerikai jobbhátvéd nem volt lesen.

A második félidő elején Balogun révén könnyen megszerezhette volna a harmadik gólt az Egyesült Államok, de a monacói csatár ígéretes helyzetéből csak szöglet lett. Ezt követően az USA visszább vett, Aausztrália kijött a szorításból, de hiába tudta ellenfele térfelén tartani a labdát, tiszta helyzetekig nem jutott el, így maradt a 2–0

A meccsen akadtak bőven kemény belépők és durvaságok, a hosszabbításban azonban mégis a játékvezetőt kellett rövid ideig ápolni. Úgy tűnt, Felix Zwayer meghúzódhatott, de végül nem kellett cserélnie az utolsó pár percre.

Győzelmével az Egyesült Államok már a kieséses szakaszban érezheti magát, száz százalékos teljesíménnyel vezeti a csoportot az ausztrálok még izgulhatnak.

 

A csoport állása
1. USA 2 2 – – 6-1 6 pont
2. Ausztrália 2 1 – 1 2-2 3
3. Törökország 1 – – 1 0-2 0
4. Paraguay 1 – – 1-4 0

A 3. forduló programja (június 26., péntek)
04.00: Paraguay– Ausztrália
04.00: Törökország – USA

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